Liste Değişti: En İyi Kameraya Sahip Telefonlar Açıklandı

DXOMARK'ın kamera testlerine giren Motorola Signature, beklentileri aşan bir sonuçla karşımıza çıktı. Telefon, artık dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonları arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Akıllı telefon sektörünün bilindik kamera testi platformu DXOMARK, yeni telefon incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan testlerle en iyi kamerası olan telefonlar listesinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz hafta duyurulan Motorola Signature, listeye üst sıralardan girmeyi başardı.

Peki DXOMARK'taki güncel liste ne durumda? Kamerası en iyi olan telefonlar hangileri? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Kamerası en iyi olan telefonlar:

Marka Model DXOMARK Puanı Huawei Pura 80 Ultra 175 puan vivo X300 Pro 171 puan OPPO Find X8 Ultra 168 puan Apple iPhone 17 Pro 168 puan vivo X200 Ultra 167 puan HONOR Magic8 Pro 164 puan Motorola Signature 164 puan Google Pixel 10 Pro XL 163 puan Huawei Pura 70 Ultra 163 puan Apple iPhone 16 Pro Max 161 puan

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere dünyanın en iyi kamerasına sahip olan akıllı telefonu, Huawei Pura 80 Ultra. Bu akıllı telefonun en büyük rakibi ise vivo X300 Pro. Ne Apple ne de Samsung, Huawei'nin 2025 model amiral gemisi telefonuna rakip olamamış durumda.

Az önce de belirttiğimiz gibi bu listenin en yeni üyesi Motorola Signature. 50 MP çözünürlük sunan 3 adet sensöre ev sahipliği yapan bu akıllı telefon, DXOMARK'ın testlerini alnının akıyla geçmeyi başardı. DXOMARK tarafından yapılan değerlendirmeye göre Motorola Signature, sadece video çekimleri sırasında yaşanan pozlamalarda küçük dengesizlikler yaşatıyor ve telefoto kamerada ince detayları kaçırabiliyor.

Motorola Signature ile ilgili detaylı bilgi için: