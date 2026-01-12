Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Zeytinyağlarında indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Liste Değişti: En İyi Kameraya Sahip Telefonlar Açıklandı

DXOMARK'ın kamera testlerine giren Motorola Signature, beklentileri aşan bir sonuçla karşımıza çıktı. Telefon, artık dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonları arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Liste Değişti: En İyi Kameraya Sahip Telefonlar Açıklandı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Akıllı telefon sektörünün bilindik kamera testi platformu DXOMARK, yeni telefon incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan testlerle en iyi kamerası olan telefonlar listesinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz hafta duyurulan Motorola Signature, listeye üst sıralardan girmeyi başardı.

Peki DXOMARK'taki güncel liste ne durumda? Kamerası en iyi olan telefonlar hangileri? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Kamerası en iyi olan telefonlar:

Başlıksız-1

Marka Model DXOMARK Puanı
Huawei Pura 80 Ultra 175 puan
vivo X300 Pro 171 puan
OPPO Find X8 Ultra 168 puan
Apple iPhone 17 Pro 168 puan
vivo X200 Ultra 167 puan
HONOR Magic8 Pro 164 puan
Motorola Signature 164 puan
Google Pixel 10 Pro XL 163 puan
Huawei Pura 70 Ultra 163 puan
Apple iPhone 16 Pro Max 161 puan

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere dünyanın en iyi kamerasına sahip olan akıllı telefonu, Huawei Pura 80 Ultra. Bu akıllı telefonun en büyük rakibi ise vivo X300 Pro. Ne Apple ne de Samsung, Huawei'nin 2025 model amiral gemisi telefonuna rakip olamamış durumda.

Başlıksız-1

Az önce de belirttiğimiz gibi bu listenin en yeni üyesi Motorola Signature. 50 MP çözünürlük sunan 3 adet sensöre ev sahipliği yapan bu akıllı telefon, DXOMARK'ın testlerini alnının akıyla geçmeyi başardı. DXOMARK tarafından yapılan değerlendirmeye göre Motorola Signature, sadece video çekimleri sırasında yaşanan pozlamalarda küçük dengesizlikler yaşatıyor ve telefoto kamerada ince detayları kaçırabiliyor.

Motorola Signature ile ilgili detaylı bilgi için:

Motorola'nın CES 2026'da Tanıttığı Tüm Ürünler Motorola'nın CES 2026'da Tanıttığı Tüm Ürünler
Apple Akıllı Telefon Samsung Android iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

[9-12 Ocak] 400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[9-12 Ocak] 400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Ocak 2026 Volvo Fiyat Listesi: Tüm Modellere Yeni Yıl Zammı!

Ocak 2026 Volvo Fiyat Listesi: Tüm Modellere Yeni Yıl Zammı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim