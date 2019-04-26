2019 Google Play Ödülleri Yarışmasında Adaylar Açıklandı

2019 Google Play Ödülleri, 6 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. 40 adayın bulunduğu yarışma, toplam 9 farklı kategoriden oluşacak.

Google tarafından o yılın en iyi mobil uygulamalarının seçildiği bir yarışma olan Google Play Ödülleri, 6 Mayıs'ta yapılacak. Yarışmada pek çok kategori altında bulunan benzer uygulamalardan en iyilerinin hangileri olduğu belirlenecek. Google Play Ödülleri yarışmasına katılacak olan uygulamalar duyuruldu. İşte yarışmanın yapılacağı 9 kategori ve o kategorilerde bulunan uygulamalar:

Erişebilirlik Deneyimi Uygulamaları

Video Platformları Uygulamaları

Sosyal Etkli Yaratan Uygulamalar

Oyunlar

Kişisel Bakım ve İyi Hissetme Uygulamaları

Günlük Yaşam Uygulamaları

Yaratıcı Uygulamalar

Yaratıcılık ve Beceri Uygulamaları

Tarafların Seçildiği Oyunlar

Sizler de uygulamaları inceleyip, en iyilerinin hangileri olabileceğini yorum olarak belirtebilirsiniz.