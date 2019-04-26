2019 Google Play Ödülleri Yarışmasında Adaylar Açıklandı

Google tarafından o yılın en iyi mobil uygulamalarının seçildiği bir yarışma olan Google Play Ödülleri, 6 Mayıs'ta yapılacak. Yarışmada pek çok kategori altında bulunan benzer uygulamalardan en iyilerinin hangileri olduğu belirlenecek. Google Play Ödülleri yarışmasına katılacak olan uygulamalar duyuruldu. İşte yarışmanın yapılacağı 9 kategori ve o kategorilerde bulunan uygulamalar:
Erişebilirlik Deneyimi Uygulamaları
Video Platformları Uygulamaları
Sosyal Etkli Yaratan Uygulamalar
Oyunlar
Kişisel Bakım ve İyi Hissetme Uygulamaları
Günlük Yaşam Uygulamaları
Yaratıcı Uygulamalar
Yaratıcılık ve Beceri Uygulamaları
Tarafların Seçildiği Oyunlar
Sizler de uygulamaları inceleyip, en iyilerinin hangileri olabileceğini yorum olarak belirtebilirsiniz.