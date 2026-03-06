Sony'den Şaşırtan Duyuru: PC'ye Özel DualSense Tanıtıldı

Sony, "PC Ready" adı altında yeni PC'ye özel DualSense'ini tanıttı. Peki bu ürünün normal DualSense'den farkı ne?

Sony, oyun sektöründe şaşkınlığa yol açan yeni donanımını tanıttı. Şirket, PC oyuncularını hedefleyen yeni “PC Ready” DualSense kontrolcüsünü duyurdu.

Bu duyuruyu asıl ilginç kılan ise PlayStation özel oyunlarının artık PC’ye gelmeyeceğinin açıklanmasının hemen ardından yapılmış olması.

Sadece bir USB port için daha fazla ödeme

Yeni tanıtılan kontrolcü tasarım açısından neredeyse önceki DualSense modelleriyle tamamen aynı. En büyük fark ise bilgisayarlara kolay bağlanabilmesi için eklenen USB bağlantı noktası. Sony, bu modelin “kolay kurulum” ve “daha sürükleyici bir deneyim” sunduğunu söylüyor.

Lakin fiyat etiketi oyuncuları şaşırttı. Globalde 74.99$ fiyatla satışa sunulan kontrolcü, önceki modellere göre yaklaşık 10$ daha pahalı. Yani kullanıcılar pratikte sadece ek bir USB bağlantısı için ekstra ücret ödemiş olacak.

Sony ayrıca yeni modelde geliştirilmiş dokunsal geri bildirim ve tetik mekanizmaları bulunduğunu belirtiyor. Şirket, oyuncuların “her patlamayı ve gerilimi parmaklarının ucunda hissedeceğini” iddia ediyor.

PC oyuncuları için ama artık PS oyunları yok

Tartışmanın asıl nedeni ise zamanlama. Sony daha geçtiğimiz günlerde gelecekteki PS5 özel oyunlarının artık PC’ye gelmeyeceğini duyurdu. Bu durum, merakla beklenen bazı oyunların yalnızca PlayStation’a özel kalacağı anlamına geliyor.

Bu kapsamda Marvel’s Wolverine ve Saros gibi büyük yapımların PC sürümü olmayacak. Böyle bir kararın ardından da “PC Ready” tanıtımıyla bir kontrolcü tanıtılması pek çok açıdan abes.