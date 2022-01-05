2021'de Haberleşme İçin Kaç Para Harcadığımız Açıklandı

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 2021 yılında haberleşmeye yapılan aile başı yıllık ve aylık harcamayı açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir aile, iletişim için 2021 yılında ortalama 4.238 TL harcadı.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), her yıl sonunda yaptığı ‘Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması”nın 2021 yılı sonuçlarını açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı değerlendirme, 4 kişilik bir ailenin aldığı haberleşme hizmetleri için aylık ve yıllık ortalama harcamasını ortaya koydu.

Araştırmaya göre geçtiğimiz yıl sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 47,42 TL ödendi. Sabit internet bağlantısı vergiler dahil aylık ortalama 81,15 TL olarak açıklanırken, 3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık demeleri de vergiler dahil 56,16 TL oldu. Dört kişilik bir hanenin haberleşmeye gideri ve bu giderden alınan vergiler şu şekildeydi:

2021 yılında aile başına 4.238 TL harcandı

Evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri,

2021 yılında vergiler dahil yıllık 4.238 TL, aylık 353 TL,

aylık 353 TL, 2020 yılında vergiler dahil yıllık 3.736 TL,

22019 yılında vergiler dahil 3.225 TL ödendi.

Haberleşme giderlerinden alınan %18 KDV ve %10 Özel İletişim Vergisi (yıldan yıla değişecek şekilde) toplamı

2021 yılında 927 TL (%10 ÖİV + %18 KDV)

(%10 ÖİV + %18 KDV) 2020 yılında 759 TL (%7,5 ÖİV + %18 KDV)

2019 yılında 655 TL (%7,5 ÖİV + %18 KDV) idi.

2022'de artış daha da fazla olacak:

TELKODER, gelecek yıllarda giderlerdeki internet payının ve verginin artmasını, bu durumun da 2022 yılı haberleşme giderlerinde artışa neden olmasını öngörüyor. Türkiye’de yalnızca geçtiğimiz yıl iletişim harcamalarında 500 TL’lik artış yaşandı. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, bu konuda şu açıklamayı yaptı:

“Bu artışlar vatandaşlarımızın ucuz haberleşme hizmeti alma haklarını maalesef zorluyor. 2022'de serbestleşme ve tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz.”