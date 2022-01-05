Zincir Marketlere Alternatif Taşıma Ürünleri Zorunluluğu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, zincir marketlere yeni bir zorunluluk getirdi. Yapılan düzenlemelere göre zincir marketler, bundan sonra bez, file ya da kağıttan yapılmış alternatif taşıma ürünleri bulundurmak zorunda olacaklar. Market poşetleri ise 25 kuruşun üzerinde satılamayacak.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, bir süredir ücretli satılan market poşetlerinden devletin aldığı payın 25 kuruşa yükseldiğini, market poşetlerine zam yapılabileceğini söylemiştik. Bugün, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklamada market poşetlerine zam yapılmayacağı ifade edildi. Ayrıca zincir marketler için de bazı yeni zorunluluklar getirildiği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da bazı değişiklikler yapıldığı ifade edildi. Bu değişiklikler kapsamında zincir marketler, artık alternatif taşıma ürünlerini de müşterilere sunmak zorunda kalacaklar. Bu bağlamda; kağıt, file ya da bez çanta gibi ürünler, zincir market müşterilerine ücretli veya ücretsiz şekilde sunulmak zorunda olacak.

Bez, kağıt ya da fileler kasalara yakın yerlerde bulunacak

Bakanlığın yeni düzenlemesinde, "2022 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 01 Ocak 2022 tarihinden başlayarak 2022 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz." ifadelerine yer veriliyor. Bu ifadeler, market poşetlerinin 2022 yılında da 25 kuruş karşılığında satın alınabileceği anlamına geliyor.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar düzenlemesine eklenen yeni madde şu şeklide: "Zincir market/mağazalar, kasalarında plastik poşetlerin yanı sıra kağıt ve/veya bez ile file ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanı bulundurur ve müşteri tarafından talep edilmesi hâlinde ekipmanı ücretli/ücretsiz sağlar."

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, bez, kağıt ya da filelerin kasalara yakın yerlerde bulunacağı ve herkesin görmesinin sağlanacağı ifade edildi...