Uzun zamandır beklediğimiz yeni Mercedes-AMG GT tanıtıldı. Yeni model, hem içinde hem dışında oldukça büyüleyici detaylar barındırıyor.

Mercedes’in akıllara adeta kazıdığı AMG GT modeli, çatı şirketin sadece konfor tarafında odaklanmadığını gösteren modellerden biri. Uzun süredir yenisini, daha doğrusu ikinci neslini beklediğimiz bu model, görünüşe göre beklemeye değecek özelliklerle geliyor. Zira hem dışarıda hem de içeride önemli değişiklikler var.

İki versiyonla gelen bu modelde çift turbolu motor bulunuyor ve şirketin genel olarak araçlarına uyguladığı yeni tasarım anlayışı da kendisini gösteriyor. Yeni AMG GT’nin hem içine hem dışına gelin birlikte bakalım.

Her zaman yaptığımız gibi tasarımdan başlıyoruz.

Önceki nesilden farklı görünen AMG GT, tüm hatlarıyla bir bütün olarak duruyor. Yani göz yoran ve aşırıya kaçan detaylar yok. Bununla birlikte sade duruyor demek de hata olur. Zira aracın agresifliği ve sportifliği kendisini gösteriyor. Önde geniş bir ızgara yer alırken kaputun üstünde agresif izler görüyoruz.

3 noktalı aydınlatma sistemi de karartılmış farlar üzerinde kendisini gösteriyor.

Arkada ise aktif ve kavisli bir spoiler bizleri karşılıyor. Bunun haricinde dörtlü egzozun arasında geniş bir difüzör de yer alıyor. Dış görünüşü değiştirebileceğiniz 5 adet tasarım paketi ve 11 adet de renk seçeneği yer alacak.

Tüm bunlar eklenirken elbette aerodinamik düşünülmüş.

Alüminyum, çelik, magnezum ve fiber karışımdan oluşan gövde hem sağlamlık hem de hafiflik sunuyor. Aerodinamikle bunu uyumlu kılabilmek adına AIRPANEL isimli aktif bir hava kontrol sistemi de araca eklendi. Belli parçalar belli sıcaklıklara ulaştığında alt ve üst kısımda yer alan hava girişleri devreye giriyor.

Aracın altında ve motorun önünde saklanan karbonfiber aerodinamik parçalar da aracın sürüş moduna göre pozisyon alarak aracın en verimli şekilde hareket etmesini sağlıyor. Örneğin 80 km/s hız aşıldığında bu parça, aracı alçaltarak çekiş kuvvetini artırıyor.

Kaputun altında resmen canavar yatıyor.

AMG’nin SPEEDSHIFT MCT 9G şanzımanıyla gelen GT modeli, bunun avantajlarını da sonuna kadar kullanacak. Şirketin söylediğine göre güç dağıtımı, tutuşu destekleyebilmek adına sürekli olarak dağıtılıyor. İki versiyonun motor güçleri şu şekilde:

AMG GT 63 : 4.0 litre çift turbolu V8 - 577 hp / yaklaşık 800 nm tork (590 lb-ft)

: 4.0 litre çift turbolu V8 - / AMG GT 55: 4.0 litre çift turbolu V8 - 469 hp / yaklaşık 700 nm tork (516 lb-ft)

İç kısma da bakalım:

Artık 2+2 koltuk dizilimine sahip olan AMG GT, arkada hem opsiyonel olan hem de katlanabilen koltuklara sahip. Elektrikli olarak ayarlanabilen ön koltuklarda ise bütünleşik olarak baş desteği yer alıyor. Performans paketinde ise bu başlıklarda hava açıklığı yer alıyor.

Üç adet masaj programı da uzun yolda rahat etmenizi sağlayacak. Döşeme opsiyonları arasında tek ve çift tonlu Nappa deri, kristal dikişli MANUFAKTUR Nappa ve sarı veya kırmızı mikrofiber dikişli Nappa yer alıyor.

11.9 inçlik dokunmatik bir ekran ortada yer alırken sürücünün önünde ise 12.3 inç boyutunda kişiselleştirilebilir bir ekran bulunuyor. Direksiyonda sürüş modlarını ve diğer seçenekleri kontrol etmeyi sağlayan butonlar yer alıyor.

İçeride, 64 renkli ortam aydınlatma 7 arkaplan rengiyle geliyor.

Son olarak arayüzde görünen haritada, hızınıza göre şekillenen fren noktaları beliriyor ve bu da daha hızlı olmanıza imkân tanıyor. Elbette pist için düşünülmüş bir özellik bu.

Sizin yeni model hakkındaki düşünceleriniz neler?