Xiaomi 17 Ultra’da mekanik optik zoom böyle çalışıyor [Video]

Paylaşılan videoda Xiaomi 17 Ultra’nın sürekli optik zoom sistemi içeriden gösteriliyor. Lens elemanlarının fiziksel olarak hareket etmesi, mobil kamerada alışılmadık bir yaklaşım sunuyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Paylaşılan bir videoda, Xiaomi 17 Ultra’nın fiziksel optik zoom sisteminin iç yapısı net şekilde görülüyor. Sistem, periskop kameradaki lens gruplarının mekanik olarak ileri–geri hareket etmesine dayanıyor. Böylece farklı odak uzaklıkları arasında geçiş tamamen optik olarak sağlanıyor.

Günümüzde çoğu akıllı telefon, sabit odaklı lensler ve dijital yakınlaştırma kullanıyor. Xiaomi’nin bu yaklaşımı ise fotoğraf makinelerindeki klasik zoom mantığını telefona taşıyor. Sonuç olarak detay kaybı azalıyor ve görüntü kalitesi daha tutarlı kalıyor.

Bu teknoloji daha karmaşık ve maliyetli olsa da, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönemin sinyalini veriyor. Eğer üretim yaygınlaşırsa, gelecekte “x3–x5” gibi sabit zoom kavramları yerini gerçek optik yakınlaştırmaya bırakabilir.

