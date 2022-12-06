2024 yılında piyasaya sürülecek makyajlı Volkswagen Tiguan, test edilirken görüntülendi. Tiguan, önceki versiyonlara kıyasla daha keskin hatlara sahip bir yapıda olacak gibi görünüyor.

Türkiye'de en çok satan markalar arasında yer alan Volkswagen, sevilen SUV modeli Tiguan'ı yenilemeye hazırlanıyor. Casus kameralara yakalanan son görüntüler, 2023 yılında tanıtılıp 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni Tiguan'ın mevcut modelden daha iri bir yapıya sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Motor 1'de yer alan habere göre test aşamasında yakalanan Volkswagen Tiguan, nispeten kıvrımlı bir gövde tasarımına sahip olacak. Bu da Volkswagen'in ID serisi araçlarından esinlenmeye başladığını gözler önüne seriyor. Hatta ID.4 ile Tiguan arasında ciddi benzerlikler olduğunu söyleyebiliriz.

2024 model Volkswagen Tiguan işte böyle görünecek

Volkswagen, Tiguan'ın kaputunun altında daha büyük değişiklikler yapabilir gibi görünüyor. Öyle ki Volkswagen, çok büyük bir ihtimalle daha düşük emisyon değerlerine sahip benzinli ve dizel motorlar tercih edecek. Ayrıca 2024 Tiguan'ın bir de hibrit versiyonunun bulunması bekleniyor. Hatta casus kameralara yakalanan modelin hibrit olduğu düşünülüyor.

Volkswagen mühendisleri, test ettikleri 2024 Tiguan'ın gizlenebilmesi için kamuflaj uyguladılar. Bu kamuflajlardan bir tanesi de arka tamponda bulunuyor. Dörtlü egzoz çıkışına benzer bir kamuflaj uygulayan yetkililer, SUV'un R-Line donanım paketine ait olduğunun düşünülmesini istemişler.

2024 model Volkswagen Tiguan ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Ancak SUV ile ilgili bilinmeyenler için çok uzun bir süre beklememize gerek yok. Şirket 2023 yılı içinde yapacağı açıklamalarla yepyeni Tiguan'ın tüm detaylarını gün yüzüne çıkaracak.