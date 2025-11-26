Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2025 Steam Black Friday İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar

Steam Black Friday indiriminde multiplayer oyunlar da indirime girdi. Biz de kaçırmamanız gereken fırsatları derledik.

2025 Steam Black Friday İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, geçtiğimiz günlerde oyunseverlerin büyük heyecanla beklediği Black Friday indirimlerini başlatmıştı. Kampanya kapsamında farklı türlerden yüzlerce oyun %90-95’lere varan oranda kısa süreliğine kaçırılmayacak indirimlere girmişti.

Tabii ki fiyatı düşen oyunlar arasında multiplayer oyunlar da vardı. Biz de bu içeriğimizde 2025 Steam Black Friday İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer (çok oyunculu) oyunları derledik. Eğer online oyunları seviyorsanız bu listeye hemen göz atmanızı öneririz. İndirimlerin bitmesine az bir süre kalmışken elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.

Steam Black Friday İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar

stema1

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
EA Sports FC 26 69,99 dolar 34,99 dolar (%50)
Forza Horizon 5 32,78 dolar 16,39 dolar (%50)
GTA V 29,99 dolar 14,99 dolar (%50)
Split Fiction 49,99 dolar 39,99 dolar (%20)
NBA 2K26 69,99 dolar 31,49 dolar (%55)
Helldivers 2 39,99 dolar 31,99 dolar (%20)
Ready or Not 28,99 dolar 17,39 dolar (%40)
Diablo IV 49,99 dolar 24,99 dolar (%50)
Warhammer 40000: Space Marine 2 39,99 dolar 15,99 dolar (%60)
F1 25 59,99 dolar 29,99 dolar (%50)

Steam Black Friday İndirimi, 1 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde fiyatı düşen oyunları buradaki bağlantıdan görebilirsiniz. Diğer indirim içeriklerimize de göz atmayı unutmayın.

2025 Steam Black Friday İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar 2025 Steam Black Friday İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar
Steam Black Friday İndirimi'nde 10 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar Steam Black Friday İndirimi'nde 10 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar
Steam İndirim Oyun İndirimleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim