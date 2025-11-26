2025 Steam Black Friday İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar

Steam Black Friday indiriminde multiplayer oyunlar da indirime girdi. Biz de kaçırmamanız gereken fırsatları derledik.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, geçtiğimiz günlerde oyunseverlerin büyük heyecanla beklediği Black Friday indirimlerini başlatmıştı. Kampanya kapsamında farklı türlerden yüzlerce oyun %90-95’lere varan oranda kısa süreliğine kaçırılmayacak indirimlere girmişti.

Tabii ki fiyatı düşen oyunlar arasında multiplayer oyunlar da vardı. Biz de bu içeriğimizde 2025 Steam Black Friday İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer (çok oyunculu) oyunları derledik. Eğer online oyunları seviyorsanız bu listeye hemen göz atmanızı öneririz. İndirimlerin bitmesine az bir süre kalmışken elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.

Steam Black Friday İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 26 69,99 dolar 34,99 dolar (%50) Forza Horizon 5 32,78 dolar 16,39 dolar (%50) GTA V 29,99 dolar 14,99 dolar (%50) Split Fiction 49,99 dolar 39,99 dolar (%20) NBA 2K26 69,99 dolar 31,49 dolar (%55) Helldivers 2 39,99 dolar 31,99 dolar (%20) Ready or Not 28,99 dolar 17,39 dolar (%40) Diablo IV 49,99 dolar 24,99 dolar (%50) Warhammer 40000: Space Marine 2 39,99 dolar 15,99 dolar (%60) F1 25 59,99 dolar 29,99 dolar (%50)

Steam Black Friday İndirimi, 1 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde fiyatı düşen oyunları buradaki bağlantıdan görebilirsiniz. Diğer indirim içeriklerimize de göz atmayı unutmayın.