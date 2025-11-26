2025 Steam Black Friday İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, geçtiğimiz günlerde oyunseverlerin büyük heyecanla beklediği Black Friday indirimlerini başlatmıştı. Kampanya kapsamında farklı türlerden yüzlerce oyun %90-95’lere varan oranda kısa süreliğine kaçırılmayacak indirimlere girmişti.
Tabii ki fiyatı düşen oyunlar arasında multiplayer oyunlar da vardı. Biz de bu içeriğimizde 2025 Steam Black Friday İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer (çok oyunculu) oyunları derledik. Eğer online oyunları seviyorsanız bu listeye hemen göz atmanızı öneririz. İndirimlerin bitmesine az bir süre kalmışken elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.
Steam Black Friday İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC 26
|69,99 dolar
|34,99 dolar (%50)
|Forza Horizon 5
|32,78 dolar
|16,39 dolar (%50)
|GTA V
|29,99 dolar
|14,99 dolar (%50)
|Split Fiction
|49,99 dolar
|39,99 dolar (%20)
|NBA 2K26
|69,99 dolar
|31,49 dolar (%55)
|Helldivers 2
|39,99 dolar
|31,99 dolar (%20)
|Ready or Not
|28,99 dolar
|17,39 dolar (%40)
|Diablo IV
|49,99 dolar
|24,99 dolar (%50)
|Warhammer 40000: Space Marine 2
|39,99 dolar
|15,99 dolar (%60)
|F1 25
|59,99 dolar
|29,99 dolar (%50)
Steam Black Friday İndirimi, 1 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde fiyatı düşen oyunları buradaki bağlantıdan görebilirsiniz. Diğer indirim içeriklerimize de göz atmayı unutmayın.