2025 Steam Kış İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Kış İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.
Steam Kış İndirimleri'nden Türkçe oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|ARC Raiders
|39.99$
|31.99$ (-%20)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|22.49$ (-%50)
|Clair Obscur: Expedition 33
|34.99$
|27.99$ (-%20)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|26.24$ (-%25)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|15.74$ (-%65)
|Forza Horizon 5
|32.78$
|16.39$ (-%50)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Diablo IV
|49.99$
|29.99$ (-%40)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|3.19$ (-%90)
|God of War Ragnarök
|49.99$
|33.49$ (-%33)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59.99$
|35.99$ (-%40)
|Hades II
|14.99$
|11.24$ (-%25)
|Dying Light: The Beast
|44.99$
|35.99$ (-%20)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|The Last of Us Part II Remastered
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|Stardew Valley
|5.99$
|3.59$ (-%40)
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|19.99$
|6.99$ (-%65)
|The Last of Us Part I
|59.99$
|29.99$ (-%50)
|Stellar Blade
|59.99$
|47.99$ (-%20)
|DOOM: The Dark Ages
|49.99$
|24.99$ (-%50)
Peki sizin Steam Kış İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi?