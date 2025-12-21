2025 Steam Kış İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Kış İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları listeledik.

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Kış İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.

Steam Kış İndirimleri'nden Türkçe oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı ARC Raiders 39.99$ 31.99$ (-%20) Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 22.49$ (-%50) Clair Obscur: Expedition 33 34.99$ 27.99$ (-%20) Baldur's Gate 3 34.99$ 26.24$ (-%25) Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65) Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50) Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 9.99$ (-%50) Diablo IV 49.99$ 29.99$ (-%40) Detroit: Become Human 31.99$ 3.19$ (-%90) God of War Ragnarök 49.99$ 33.49$ (-%33) Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59.99$ 35.99$ (-%40) Hades II 14.99$ 11.24$ (-%25) Dying Light: The Beast 44.99$ 35.99$ (-%20) The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 2.99$ (-%90) The Last of Us Part II Remastered 49.99$ 39.99$ (-%20) Stardew Valley 5.99$ 3.59$ (-%40) Age of Empires IV: Anniversary Edition 19.99$ 6.99$ (-%65) The Last of Us Part I 59.99$ 29.99$ (-%50) Stellar Blade 59.99$ 47.99$ (-%20) DOOM: The Dark Ages 49.99$ 24.99$ (-%50)

Steam Kış İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:

Peki sizin Steam Kış İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.