  Webtekno
  Oyun

2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun!

Steam'in en sevilen mevsimlik indirimlerinden Steam Kış İndirimleri an itibarıyla başladı ve yüzlerce oyun ciddi oranlarda indirime girmiş durumda.

2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in alışılagelmiş mevsimlik indirimlerinden biri olan ve büyük indirimlere ev sahipliği yapan Steam Kış İndirimleri'nin bu yılki ayağı nihayet geldi çattı.

Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve bugün başlayan Steam Kış İndirimleri de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden ve oyuncuların en sevdiği indirim dönemlerinden biri. Peki Steam Kış İndirimleri kapsamında indirime giren en dikkat çekici oyunlar hangileri?

Steam Kış İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
The Last of Us Part II Remastered 49.99$ 39.99$ (-%20)
Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65)
Palworld 14.99$ 11.24$ (-%25)
Total War: WARHAMMER III 49.99$ 12.49$ (-%75)
ENDLESS Legends 2 24.99$ 14.99$ (-%40)
Escape from Tarkov 19.99$ 14.99$ (-%25)
PEAK 3.99$ 2.47$ (-%38)
Project Zomboid 49.99$ 39.99$ (-%20)
Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 15.99$ (-%60)
American Truck Simulator 10.09$ 2.52$ (-%75)
DOOM: The Dark Ages 49.99$ 24.99$ (-%50)
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 22.49$ (-%50)
Megabonk 5.79$ 4.34$ (-%25)
Diablo IV 49.99$ 29.99$ (-%40)
EA SPORTS FC 26 69.99$ 27.99$ (-%60)
V Rising 17.99$ 8.09$ (-%55)
ARK: Survival Ascended 44.99$ 22.49$ (-%50)
Hades II 14.99$ 11.24$ (-%25)
REMATCH 14.99$ 10.04$ (-%33)
Ready or Not 28.99$ 17.39$ (-%40)

Steam Kış İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 5 Ocak TSİ 21.00'a kadar sürecek.

