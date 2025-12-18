2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun!

Steam'in alışılagelmiş mevsimlik indirimlerinden biri olan ve büyük indirimlere ev sahipliği yapan Steam Kış İndirimleri'nin bu yılki ayağı nihayet geldi çattı.
Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve bugün başlayan Steam Kış İndirimleri de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden ve oyuncuların en sevdiği indirim dönemlerinden biri. Peki Steam Kış İndirimleri kapsamında indirime giren en dikkat çekici oyunlar hangileri?
Steam Kış İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|The Last of Us Part II Remastered
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|15.74$ (-%65)
|Palworld
|14.99$
|11.24$ (-%25)
|Total War: WARHAMMER III
|49.99$
|12.49$ (-%75)
|ENDLESS Legends 2
|24.99$
|14.99$ (-%40)
|Escape from Tarkov
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|PEAK
|3.99$
|2.47$ (-%38)
|Project Zomboid
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99$
|15.99$ (-%60)
|American Truck Simulator
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|DOOM: The Dark Ages
|49.99$
|24.99$ (-%50)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|22.49$ (-%50)
|Megabonk
|5.79$
|4.34$ (-%25)
|Diablo IV
|49.99$
|29.99$ (-%40)
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|27.99$ (-%60)
|V Rising
|17.99$
|8.09$ (-%55)
|ARK: Survival Ascended
|44.99$
|22.49$ (-%50)
|Hades II
|14.99$
|11.24$ (-%25)
|REMATCH
|14.99$
|10.04$ (-%33)
|Ready or Not
|28.99$
|17.39$ (-%40)
Steam Kış İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 5 Ocak TSİ 21.00'a kadar sürecek.