Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Chery, yenilenen Tiggo 7'yi Türkiye pazarına getirdi. Hem tasarım hem özellikleri açısından dikkat çeken iyileştirmeler yapılan otomobil, lansmana özel fiyatı ile çok satmayı başaracak gibi görünüyor. Peki yeni Chery Tiggo 7 neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Nispeten uygun fiyatlı olması nedeniyle Türkiye'de büyük ilgi gören Çinli teknoloji şirketi Chery'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Şirket, yeni Tiggo 7 modelini Türkiye pazarında satışa sundu. Hem 4x2 hem de 4x4 versiyona sahip olan Chery Tiggo 7, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki yeni Chery Tiggo 7 neler vadediyor? Tasarım ve teknik tarafta ne gibi yenilikler var? Bu otomobilin fiyatı ne kadar? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 2025 model olarak ülkemize giriş yapan yeni Chery Tiggo 7'ye yakından bakalım.

Yeni Chery Tiggo 7 fiyatı:

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.6 TGDI 145 HP, Benzinli Prestige 4x2, Otomatik 2.199.000 TL
1.6 TGDI 145 HP, Benzinli Prestige 4x4, Otomatik 2.299.000 TL

Karşınızda Chery Tiggo 7:

Başlıksız-1

Yenilenen Chery Tiggo 7, önceki versiyona göre daha modern bir görünüme sahip. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmında LED'lerle desteklenen ve daha premium hissettiren bir aydınlatma tasarımı bizleri karşılıyor. Oldukça iri bir ızgara tasarımına ev sahipliği yapan otomobil, arka kısımda ise oldukça etkileyici bir ışık barı ile geliyor. Yapılan tasarım çalışmaları ile eski Chery Tiggo 7'deki "ucuz" görünüm, yeni modelde ortadan kalkmış diyebiliriz.

Başlıksız-1

Otomobilin iç kısmına baktığımız zaman da yine çok modern bir kabinle karşılaşıyoruz. Tam dijital gösterge ekranı ile büyük bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan yeni Chery Tiggo 7, toplamda 24.6 inç büyüklüğünde görüntüleme alanı sunuyor. Ambiyans aydınlatma, head-up display, Sony marka ses sistemi, havalandırmalı koltuklar, 1,1 metrekare büyüklüğünde açılabilir cam tavan ve akustik ön camlar, dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alıyor.

Başlıksız-1

Gelelim kaput altına. Chery, yeni Tiggo 7'nin motorunda herhangi bir değişiklik yapmadı. 1.6 litrelik turbo benzinli motor, 145 HP güç üretmeye devam edecek. 7 ileri vitesli DCT otomatik şanzıman ile eşleştirilen otomobilin maksimum hızı 180 km/s olacak. Türkiye'de sadece Prestige donanım seçeneği ile satılacak Chery Tiggo 7, 4x4 versiyona da sahip olacak.

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak! 2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

Yeni Chery Tiggo 7'yi nasıl buldunuz? Otomobil, bu tasarımı ve teknik özellikleriyle çok satmayı başarabilir mi? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...

