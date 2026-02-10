%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Store Kış İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games Store'da yılın en sevilen indirim dönemlerinden biri olan kış indirimleri başladı.

Her yılın en büyük oyun indirim dönemlerinden biri olan kış indirimleri, bu yıl biz Türk oyuncuların en sevdiği oyun platformlarından Epic Games'te de başladı.

Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.

Bugün başlayan Epic Games Store kış indirimleri de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda %95'e varan indirimler mevcut. Epic Games kış indirimleri 23 Şubat TSİ 19.00'a kadar sürecek.

Epic Games kış indirimleri

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat EA SPORTS FC 26 2.599,99 TL 1.039,99 TL (-%60) Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL (-%75) Grand Theft Auto V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL (-%50) UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection 899 TL 296,67 TL (-%67) Battlefield 6 2.599,99 TL 1.689,99 TL (-%35) The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 574,75 TL (-%75) God of War 899 TL 359,60 TL (-%60) Football Manager 26 1.999 TL 1.339,33 TL (-%75) Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL (-%75) The Outlast Trials 269 TL 80,70 TL (-%70) Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL (-%60) God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33) Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 738 TL (-%10) Outlast 33 TL 8,25 TL (-%75) Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT 1.499 TL 899,40 TL (-%40) Batman Arkham Knight 59 TL 11,80 TL (-%80) Mafia: Definitive Edition 259 TL 38,85 TL (-%85) Among Us 8 TL 4,80 TL (-%40) Mafia II: Definitive Edition 199 TL 39,80 TL (-%80) It Takes Two 1.199,99 TL 239,99 TL (-%80)

Epic Games Store kış indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.