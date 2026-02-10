%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Store Kış İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Her yılın en büyük oyun indirim dönemlerinden biri olan kış indirimleri, bu yıl biz Türk oyuncuların en sevdiği oyun platformlarından Epic Games'te de başladı.
Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.
Bugün başlayan Epic Games Store kış indirimleri de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda %95'e varan indirimler mevcut. Epic Games kış indirimleri 23 Şubat TSİ 19.00'a kadar sürecek.
Epic Games kış indirimleri
|Oyun
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|EA SPORTS FC 26
|2.599,99 TL
|1.039,99 TL (-%60)
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL (-%75)
|Grand Theft Auto V Enhanced
|1.049 TL
|524,50 TL (-%50)
|UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
|899 TL
|296,67 TL (-%67)
|Battlefield 6
|2.599,99 TL
|1.689,99 TL (-%35)
|The Last of Us Part II Remastered
|1.249 TL
|574,75 TL (-%75)
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (-%60)
|Football Manager 26
|1.999 TL
|1.339,33 TL (-%75)
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL (-%75)
|The Outlast Trials
|269 TL
|80,70 TL (-%70)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|439,60 TL (-%60)
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.004,33 TL (-%33)
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|738 TL (-%10)
|Outlast
|33 TL
|8,25 TL (-%75)
|Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
|1.499 TL
|899,40 TL (-%40)
|Batman Arkham Knight
|59 TL
|11,80 TL (-%80)
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|38,85 TL (-%85)
|Among Us
|8 TL
|4,80 TL (-%40)
|Mafia II: Definitive Edition
|199 TL
|39,80 TL (-%80)
|It Takes Two
|1.199,99 TL
|239,99 TL (-%80)
Epic Games Store kış indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.