Steam'de 2K İndirimleri Başladı: Mafia: The Old Country, NBA 2K26 ve Dahası...

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise 2K indirimleri kapsamında irili ufaklı birçok oyun indirime girmiş durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "2K" indirimleri.

Son dönemde Steam'de birçok yayıncının başlattığı indirimlerin ardından bugün de 2K, 19 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam 2K indirimleri

Mafia: The Old Country

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Borderlands 4 69.99$ 48.99$ (-%30)
NBA 2K26 69.99$ 23.09$ (-%67)
Sid Meier's Civilization VII 69.99$ 41.99$ (-%40)
Mafia: The Old Country 49.99$ 39.99$ (-%20)
XCOM 2 59.99$ 2.99$ (-%95)
The Quarry 59.99$ 8.99$ (-%85)
Risk of Rain 2 12.49$ 4.12$ (-%67)
Marvel's Midnight Suns 59.99$ 8.99$ (-%85)
PGA TOUR 2K25 69.99$ 23.09$ (-%67)
TopSpin 2K25 19.99$ 14.99$ (-%25)
Homeworld 3 29.99$ 14.99$ (-%50)
Rollerdrome 29.99$ 7.49$ (-%75)
OlliOlli World 9.99$ 2.49$ (-%75)
LEGO 2K Drive 29.99$ 11.99$ (-%60)
Duke Nukem Forever 19.99$ 4.99$ (-%75)

Steam 2K indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

