Steam'de 2K İndirimleri Başladı: Mafia: The Old Country, NBA 2K26 ve Dahası...

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "2K" indirimleri.
Son dönemde Steam'de birçok yayıncının başlattığı indirimlerin ardından bugün de 2K, 19 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam 2K indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Borderlands 4
|69.99$
|48.99$ (-%30)
|NBA 2K26
|69.99$
|23.09$ (-%67)
|Sid Meier's Civilization VII
|69.99$
|41.99$ (-%40)
|Mafia: The Old Country
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|XCOM 2
|59.99$
|2.99$ (-%95)
|The Quarry
|59.99$
|8.99$ (-%85)
|Risk of Rain 2
|12.49$
|4.12$ (-%67)
|Marvel's Midnight Suns
|59.99$
|8.99$ (-%85)
|PGA TOUR 2K25
|69.99$
|23.09$ (-%67)
|TopSpin 2K25
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|Homeworld 3
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Rollerdrome
|29.99$
|7.49$ (-%75)
|OlliOlli World
|9.99$
|2.49$ (-%75)
|LEGO 2K Drive
|29.99$
|11.99$ (-%60)
|Duke Nukem Forever
|19.99$
|4.99$ (-%75)
Steam 2K indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.