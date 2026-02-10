Tümü Webekno
Epic Games Kış İndirimi: Fiyatı Düşen Hikâyeli Oyunlar

Epic Games'in çok beklenen Kış İndirimi başladı. Biz de bu kampanyada fiyatı düşen hikâyeli oyunları sizler için derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sunduğu indirimler ve ücretsiz oyun kampanyalarıyla fiyatların uçup gittiği ülkemizde oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games, yepyeni bir etkinlikle karşımızda. Dev platform, çok beklenen Kış İndirimi’ni 9 Şubat akşamı itibarıyla resmen başlattı.

Epic Games Kış İndirimi kapsamında her türden yüzlerce oyunda %90’lara kadar çıkan oranda indirimler sunuluyor. Bu oyunlar arasında hiç sıkılmadan saatlerce oynayabileceğiniz sizi ekrana kilitleyecek hikâyeli oyunlar da var. Biz de sizin için Epic Games Kış İndirimi’nde fiyatı düşen hikâyeli oyunları derledik.

Epic Games Kış İndirimi'nde fiyatı düşen hikâyeli oyunlar

image

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL (%75)
The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (%50)
The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 999,20 TL (%20)
God of War 899 TL 359,60 TL (%60)
God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL (%33)
Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL (%60)
Ghost of Tsushima Director's Cut 1.499 TL 899,40 TL (%40)
Mafia II: Definitive Edition 199 TL 39,80 TL (%80)
Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.199,20 TL (%20)
Kingdom Come: Deliverence II 1.530 TL 765 TL (%50)
Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 738 TL (%10)
Assassin's Creed Mirage 1.249 TL 499,60 TL (%60)
Death Stranding Director's Cut 329 TL 131,60 TL (%60)

Epic Games’in Kış İndirimi 23 Şubat Pazartesi TSİ 19.00’a kadar devam edecek. İndirimde fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Oyun İndirimleri Epic Games

