Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

2026 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak? (Kaydetmek Telefonun Kendisinden Pahalı)

2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, yüzde 25,49 oldu. Böylelikle tüm resmî ödemeler yüzde 25,49 zamlanacak. Peki IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

2026 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak? (Kaydetmek Telefonun Kendisinden Pahalı)
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün Ekim 2025 dönemi enflasyon verilerini açıkladı. Yapılan açıklama, 2026 yılına yönelik zamları belirleyen "yeniden değerleme oranı"nın netleşmesini sağladı. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan farklı bir karar gelmez ise yeniden değerleme oranı, 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak uygulanacak.

Yeniden değerleme oranı, devlete ödediğimiz tüm resmî kalemlerde etkili oluyor. TÜİK'in açıkladığı veri, pasaport ücretleri, ehliyet harçları ve trafik cezalarını doğrudan etkileyecek. Tabii IMEI kayıt ücreti de yeniden değerleme oranı kapsamında zamlanacak.

IMEI kayıt ücreti 2026 yılında ne kadar olacak?

Başlıksız-1

IMEI kayıt ücreti, 2025 yılında 45.614 TL olarak ödendi. Buna yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı zammını eklediğimiz zaman 57.241 TL gibi bir rakamla karşılaşıyoruz. Yurt dışından telefon getirmek zaten uzun zamandır gereksiz masraf hâline gelmişti ancak 2026 yılı ile bu uygulama, reelde sona erecek gibi görünüyor.

Bugün Samsung'un resmî internet sitesine baktığımız zaman Galaxy S25 fiyatının 65.499 TL olduğunu görüyoruz. Üçüncü taraf satıcılarda ise çok daha uygun fiyatlar var. Öte yandan; iPhone 16'nın Apple'ın sitesindeki fiyatı 65.999 TL ki bu telefon da üçüncü taraf satıcılarda daha uygun fiyatlı. Yani IMEI kayıt ücreti yerine ekstra bir telefon daha alınabilir.

Peki siz bu oranı nasıl yorumluyorsunuz? Yurt dışından telefon getirip 57.241 TL IMEI kayıt ücreti ödemek mantıklı mı? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...

Akıllı Telefon Türkiye webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim