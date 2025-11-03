2026 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak? (Kaydetmek Telefonun Kendisinden Pahalı)

2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, yüzde 25,49 oldu. Böylelikle tüm resmî ödemeler yüzde 25,49 zamlanacak. Peki IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün Ekim 2025 dönemi enflasyon verilerini açıkladı. Yapılan açıklama, 2026 yılına yönelik zamları belirleyen "yeniden değerleme oranı"nın netleşmesini sağladı. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan farklı bir karar gelmez ise yeniden değerleme oranı, 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak uygulanacak.

Yeniden değerleme oranı, devlete ödediğimiz tüm resmî kalemlerde etkili oluyor. TÜİK'in açıkladığı veri, pasaport ücretleri, ehliyet harçları ve trafik cezalarını doğrudan etkileyecek. Tabii IMEI kayıt ücreti de yeniden değerleme oranı kapsamında zamlanacak.

IMEI kayıt ücreti 2026 yılında ne kadar olacak?

IMEI kayıt ücreti, 2025 yılında 45.614 TL olarak ödendi. Buna yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı zammını eklediğimiz zaman 57.241 TL gibi bir rakamla karşılaşıyoruz. Yurt dışından telefon getirmek zaten uzun zamandır gereksiz masraf hâline gelmişti ancak 2026 yılı ile bu uygulama, reelde sona erecek gibi görünüyor.

Bugün Samsung'un resmî internet sitesine baktığımız zaman Galaxy S25 fiyatının 65.499 TL olduğunu görüyoruz. Üçüncü taraf satıcılarda ise çok daha uygun fiyatlar var. Öte yandan; iPhone 16'nın Apple'ın sitesindeki fiyatı 65.999 TL ki bu telefon da üçüncü taraf satıcılarda daha uygun fiyatlı. Yani IMEI kayıt ücreti yerine ekstra bir telefon daha alınabilir.

Peki siz bu oranı nasıl yorumluyorsunuz? Yurt dışından telefon getirip 57.241 TL IMEI kayıt ücreti ödemek mantıklı mı? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...