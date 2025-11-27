Tümü Webekno
2026 Opel Astra'dan ilk görsel paylaşıldı

Opel, 2026 Astra için ilk ipuçlarını verdi. Işıklı Vizor ızgarası ve aydınlatmalı logo dikkat çekiyor. Makyajlı model yakında tanıtılacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Opel, 2026 model Astra’nın makyajlı versiyonuna dair ilk teaser’ı yayınladı. Yeni modelde ışıklı “Vizor” ızgara tasarımı ve aydınlatmalı Opel logosu dikkat çekiyor. Bu detaylar, Astra’nın daha modern ve çarpıcı bir görünüme kavuşacağını gösteriyor.

Makyajlı Astra’da jant ve tampon tasarımı gibi görsel yenilikler de bekleniyor. İç mekânda ise bilgi-eğlence sistemi ve sürücü asistanları gibi teknolojilerde iyileştirmeler olabilir.

opel-astra-2026-teaser

Motor seçeneklerinde büyük değişiklik beklenmiyor. Mevcut benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli versiyonlar korunacak; ancak verimlilik ve menzil gibi teknik detaylarda geliştirmeler olabilir.

Yeni Astra, Opel’in güncel tasarım diliyle daha dinamik bir çizgiye kavuşurken, donanım artışıyla da kompakt sınıfta rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Tanıtımın yıl bitmeden yapılması bekleniyor.

Opel

