BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BİM, bu hafta uygun fiyatlı Nokia HMD tuşlu telefon satacağını açıkladı. Cihaz, askere gidecekler için iyi bir tercih olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de perakende satış yapan zincir mağazalar, her hafta farklı farklı teknolojik ürünleri mağazalarına getiriyordu. En büyük zincir mağazalardan biri olan BİM de bunlardan biriydi. Şimdi ise BİM’de özellikle askere gidecek kullanıcıların ilgisini çekebilecek yepyeni bir telefon satışa sunulacak.

BİM, uygun fiyata Nokia HMD 105 2023 LEDA isimli tuşlu telefon satacağını açıkladı. Bu telefon, 2023 yılında piyasaya sürülen, kısmen yeni tuşlu bir cihaz. Askere gidecekler için gerçekten ideal bir tercih olabilir.

Bim’de satılan Nokia HMD 105 2023 LEDA tuşlu telefonun özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

1,8 inç boyutunda ekran

1000 mAh batarya

2G

FM Radyo

El feneri

Oyun desteği

S30+ işletim sistemi

Çift SIM

Fiyat: 1.790 TL

Nokia HMD 105 2023 LEDA isimli model, klasik bir tuşlu telefon tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Ancak cihazda yüksek pil ömrü, radyo, el feneri, oyun desteği gibi özellikler var. Ayrıca çift SIM’le gelmesi de avantajlarından. Kamerası olmaması nedeniyle de askere gidecek kullanıcılar için oldukça uygun.

Nokia’nın uygun fiyatlı tuşlu telefonu,** 5 Aralık 2025 günü itibarıyla BİM mağazalarında** satışa çıkacak. Toplamda 6 bin adet stok olacağını belirtelim. Ayrıca 2 yıl garantiyle de geliyor. Telefonun normalde 2 bin TL veya üstü fiyatlarla satıldığı için 1.790 TL’nin iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.