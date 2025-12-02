Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Türkiye'deki en popüler otomobil markalarından Toyota, Aralık 2025 fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay hiçbir modele zam yapmadı ancak ithalat düzenlemesi nedeniyle RAV4, Türkiye pazarından çekilmiş durumda.
Peki Toyota'nın sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Toyota'nın aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesine bakacağız. Listeyi resmî internet sitesinden edindiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Toyota sıfır araba fiyatları - Aralık 2025
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Corolla
|1.750.000 TL
|1.750.000 TL
|Corolla Hybrid
|2.180.500 TL
|2.180.500 TL
|Yeni Corolla Cross Hybrid
|2.435.000 TL
|2.435.000 TL
|C-HR Hybrid
|1.995.000 TL
|1.995.000 TL
|RAV4 Hybrid
|5.639.000 TL
|-
|Corolla Hatchback Hybrid
|1.995.500 TL
|1.995.500 TL
|Yaris Cross Hybrid
|2.098.500 TL
|2.098.500 TL
|Yaris Hybrid
|1.771.500 TL
|1.771.500 TL
|Land Cruiser Prado
|12.000.000 TL
|12.000.000 TL
Corolla fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5, Benzinli
|Vision Plus, Otomatik
|1.750.000 TL
|1.5, Benzinli
|Dream, Otomatik
|1.780.000 TL
|1.5, Benzinli
|Dream X-Pack, Otomatik
|1.856.500 TL
|1.5, Benzinli
|Flame X-Pack, Otomatik
|1.958.500 TL
|1.5, Benzinli
|Passion X-Pack, Otomatik
|2.126.000 TL
Dünyanın en çok tercih edilen otomobilleri listesinde başı çeken Toyota Corolla, yılların eskitemediği bir otomobil. Her hâliyle çok seviyen Corolla, ülkemizde 1.5 litrelik benzinli veya 1.8 litrelik hibrit ünite ile satın alınabiliyor. Passion X-Pack'e çıktığınızda D segment otomobilleri aratmayan Corolla, piyasa koşullarında satın alınabilecek en iyi otomobillerden bir tanesi.
Corolla opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|15.000 TL
|Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Corolla Hybrid fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.8, Hibrit
|Dream, Otomatik
|2.308.000 TL
|1.8, Hibrit
|Dream X-Pack, Otomatik
|2.180.500 TL
|1.8, Hibrit
|Flame X-Pack, Otomatik
|2.190.000 TL
|1.8, Hibrit
|Passion, Otomatik
|2.200.000 TL
Toyota Corolla'nın hibrit versiyonu, şehir içi yolculuklar için oldukça ideal bir model. Yakıt tüketimi oldukça düşük olan Corolla Hybrid, sorunsuzluğun yanına yakıt ekonomisini ekliyor.
Corolla Hybrid opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|14.200 TL
|Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Yeni Corolla Cross fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.8L 140 HP, Hibrit
|Flame, Otomatik
|2.435.000 TL
|1.8L 140 HP, Hibrit
|Passion, Otomatik
|2.544.000 TL
|1.8L 140 HP, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|3.095.000 TL
Toyota Corolla istiyorsunuz ancak sedan gövde tipine sıcak bakmıyorsanız doğru yerdesiniz. Sadece hibrit ünite seçeneği sunan Corolla Cross, geniş iç hacmi ve gösterişli tasarımı ile dikkat çekiyor. 1.8 litrelik hibrit ünite, tıpkı sedan modelde olduğu gibi şehir içi yolculuklarda yakıt cimrisi.
Corolla Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|20.000 TL
|Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack
C-HR Hybrid fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.8, Hibrit
|Flame, Otomatik
|1.995.000 TL
|1.8, Hibrit
|Passion, Otomatik
|2.289.000 TL
|1.8, Hibrit
|Passion X-Sport, Otomatik
|2.436.000 TL
|1.8, Hibrit
|Passion X-Style, Otomatik
|2.559.000 TL
|1.8, Hibrit
|GR Sport, Otomatik
|2.562.000 TL
Toyota'nın Türkiye'deki fabrikasında üretilen C-HR, yıllardır çok seviliyor. Birkaç yıl önce yepyeni bir tasarım ile karşımıza çıkan Toyota C-HR, 1.8 litrelik hibrit motoru ve otomatik şanzımanı ile çok seviliyor. Şık bir görünüme sahip olan crossover, sahip olduğu teknolojik özelliklerle de dikkat çekiyor.
C-HR Hybrid opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|17.000 TL
|Flame, Passion, Passion X-Sport, Passion X-Style
Yaris Cross fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit
|Dream, Otomatik
|2.098.500 TL
|1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit
|Flame, Otomatik
|2.280.000 TL
|1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit
|Flame X-Pack, Otomatik
|2.302.000 TL
Cüssesine rağmen 4.7 lt/100 km şeklinde kabul edilebilir bir yakıt tüketim değerine sahip olan Yaris Cross Hybrid, sadece 4x2 çekiş seçeneği ile satılıyor. Toyota'nın bile "şehir içi kullanım için doğdu" dediği otomobil, nispeten yüksek sürüş pozisyonu ile oldukça keyifli yolculuklar vadediyor.
Yaris Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|18.000 TL
|Dream, Flame, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Yaris Hybrid fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5 Hybrid, Hibrit
|Flame, Otomatik
|1.771.500 TL
|1.5 Hybrid, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|2.059.000 TL
Toyota'nın ikonikleşen küçük şehir otomobili Yaris, artık birazcık pahalı kaldığı için çok tercih edilmiyor. Ancak bu otomobil, alanı üzmeyecek türden özelliklere sahip. Passion X-Pack donanım seviyesini satın aldığınızda tabiri caizse "gırtlak dolu" diyebileceğimiz potansiyeli olan otomobil, 3.9 lt/100 km yakıt tüketimi ile benzini adeta kokluyor.
Yaris Hybrid opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|15.000 TL
|Flame, Passion X-Pack
Corolla Hatchback Hybrid fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.8 Hybrid, Hibrit
|Flame, Otomatik
|1.995.500 TL
|1.8 Hybrid, Hibrit
|Passion, Otomatik
|2.282.500 TL
|1.8 Hybrid, Hibrit
|GR SPORT, Otomatik
|2.282.500 TL
2019 yılında tanıtıldığında milyonları kendine hayran bırakan Toyota Corolla Hatchback, Türkiye'de artık sadece hibrit ünite ile satılıyor. Corolla'nın bugüne kadarki en yakışıklı versiyonu diyebileceğimiz Corolla Hatchback, modifiye tutkunlarının da tercihi. Corolla Hatchback'in ülkemizdeki en ucuz versiyonu olan Flame paket bile yüksek teknolojik özellikler sunuyor.
Corolla Hatchback Hybrid opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|17.000 TL
|Flame, Passion, GR SPORT
Land Cruiser Prado fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|2.8 D-4D 8 A/T, Dizel
|-, Otomatik
|12.000.000 TL
Land Cruiser Prado, Toyota'nın amiral gemisi arazi aracı. Sadece tasarımıyla bile kendini gösteren otomobil, 2.8 litrelik D-4D motoru ile yüksek performansın sınırlarını zorluyor. Tabii D-4D motorun ömürlük olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor.
Yukarıdaki fiyatlar, Toyota Türkiye'nin internet sitesinde yer alan en uygun fiyatlardır.