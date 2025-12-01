BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD, ATTO2 isimli kompakt SUV modelini Türkiye'ye getirdi. Oldukça mantıklı bir fiyata satışa sunulan otomobil, özellikle de şehir içi kullanım için elektrikli araba bakanları çok sevindirecek. Peki BYD ATTO2 neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli otomobil firması BYD'den tüketicileri mest edecek bir hamle geldi. Şirket, uygun fiyatlı elektrikli otomobili ATTO2'yi Türkiye pazarına getirdi. Oldukça makul bir rakama satın alınabilecek otomobil, BYD'nin elektrikli otomobil kategorisindeki pazar payını doğrudan artıracak gibi görünüyor.

Peki BYD ATTO2 neler sunuyor? Bu otomobilin Türkiye satış fiyatı ne kadar? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan BYD ATTO2 ile ilgili tüm detaylara geçiş yapalım.

BYD ATTO2 Türkiye fiyatı:

Motor-Menzil Donanım Şanzıman Fiyatı 130 kW, 463 km (şehir içi) Boost, Otomatik 1.529.000 TL 130 kW, 463 km (şehir içi) Comfort, Otomatik 1.629.000 TL

Karşınızda BYD ATTO2:

BYD ATTO2, uzun zamandır Türkiye'de satılmakta olan ATTO3'ün küçük kardeşi gibi düşünebilir. Kompakt SUV kategorisinde bulunan otomobil, LED destekli farları, yarı gövdeye gömülü kapı kolları ve arka kısımdaki şık aydınlatma barı ile doğrudan dikkat çekiyor. Ayrıca çift renkli gövde ve özel tasarım marşpiyel de ATTO2'nin öne çıkan özellikleri arasında.

Otomobilin iç mekânı da oldukça modern ve sade. Direksiyonun arkasında ufak bir dijital gösterge ekranına ev sahipliği yapan kompakt SUV, 12.8 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranını barındırıyor. Orta konsolda ise birkaç fiziksel buton ile şık tasarımlı bir vites değiştirici görüyoruz. Panoramik cam tavan ve koltuklar yatırıldığı zaman 1.340 litreye ulaşan bagaj hacmi de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

BYD ATTO2, 177 PS güç üreten 160 kW kapasiteli tek bir elektrikli motordan güç alıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7,9 saniyede tamamlayan otomobil, 45.12 kWh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Bu batarya şehir içi kullanımda 463 kilometreye kadar kullanım imkânı sunuyor. BYD ATTO2'nin karma menzili ise 312 kilometre olarak açıklandı. 65 kW hızlı şarj desteğine sahip olan otomobil, 28 dakika içerisinde yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj olabilecek.