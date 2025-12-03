Tümü Webekno
"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

Google, Android telefonlara yeni "Arama Nedeni" özelliğini getirmek için testlerine başladı. Bu özellik sayesinde sizi arayan kişi neden aradığını belirtebilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, Android kullanıcıları için yeni bir özellik olan Call Reason (Arama Nedeni) özelliği üzerinde çalışıyor. Şimdilik beta aşamasında olan bu yenilik sayesinde arayan kişi, görüşmenin “acil” olduğunu belirtebiliyor. Bu bilgi, karşı tarafın gelen arama ekranında ve kaçırılan aramalar geçmişinde görünüyor.

Bu yeni özellik yalnızca birbirinin rehberinde kayıtlı olan ve Google’ın varsayılan Telefon uygulamasını kullanan kişiler arasında çalışıyor. Böylece sürekli meşgul olanlar, telefona bakmayan arkadaşlar veya iş yoğunluğu içinde geri dönüş yapmayı unutanlar için büyük bir kolaylık. Arayan kişi ayrıca mesaj yazmaya gerek kalmadan, “Bu arama önemli, hemen konuşmamız gerek” mesajını tek dokunuşla iletebiliyor.

Gelecekte birçok yeni arama nedeni eklenecek

Şimdilik yalnızca “Acil” etiketi bulunuyor ancak ileride özel mesaj, emoji veya daha detaylı arama nedenleri eklenecek. Arama geçmişinde de göründüğü için, kullanıcılar “Neden aramıştı?” ikilemine düşmeden hızlıca dönüş yapabilecek.

Yeni özellik telefon üreticisine bağlı olarak kademeli şekilde dağıtılacak. Özelliğin telefonunuza gelip gelmediğini görmek için Google Play Store’daki “Uygulamaları Yönet” bölümünden güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Ayrıca tekrar hatırlatalım, telefon ayarlarından Telefon uygulamanızın Google Telefon olarak seçili olduğundan emin olun.

