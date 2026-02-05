Tümü Webekno
Overwatch Evrenine İlk Türk Kahraman Ekleniyor: İşte Emre'nin İlk Oynanış Videosu! [Video]

Blizzard, Overwatch'a eklenecek yeni Türk kahraman Emre'yi tanıttı ve kahramanımızın ilk oynanış görüntüleri yayımlandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Blizzard, Overwatch evrenini genişletmeye devam ediyor ve geçtiğimiz gün aldığı kararla Overwatch 2'nin adını Overwatch olarak değiştiren şirket, beklenen Türk kahraman Emre’yi resmen tanıttı.

Daha önce çizgi romanlarda adı geçen ve topluluk içinde efsane hâline gelen karakter, sonunda oyuna ekleniyor.

Overwatch'ın Türk karakteri Emre'nin oynanışı:

Emre Sarıoğlu adındaki bu yeni Türk karakterimiz, Overwatch evreninde bir dönem Overwatch saflarında yer aldıktan sonra Talon’a katılan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Onu farklı kılan şey ise bu keskin dönüşümün arkasındaki hikâye. Sadakat, kimlik arayışı ve geçmişle yüzleşme temaları üzerinden şekillenen Emre, klasik “iyi ya da kötü” ayrımının çok ötesinde konumlanıyor.

Blizzard’ın paylaştığı bilgilere göre Emre, disiplinli ve hesaplaşmayı seven bir savaş stiline sahip. Uzaktan ve orta mesafede etkili olan yapısı sayesinde takım savaşlarında kilit roller üstlenebiliyor. Geliştirici ekip, Emre’nin yalnızca güçlü bir karakter olmasını değil, aynı zamanda oyuncuların hikâyesiyle bağ kurabileceği derin bir figür hâline gelmesini hedefliyor.

Yeni sezonla birlikte oynanabilir hâle gelecek olan Emre, serideki ilk Türk karakter olma niteliğini taşıyor. Eğer oynanışını merak ediyorsanız hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.

