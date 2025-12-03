Tümü Webekno
Her Detayı İyileştirilen Tamamen Elektrikli 2026 Toyota bZ4X Tanıtıldı!

Toyota, elektrikli otomobili bZ4X'i yeniledi. Makyajlı bZ4X, her konuda büyük iyileştirmelerle karşımıza çıkıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, 2022 yılı itibarıyla elektrikli araç hamlelerini artırmaya başlamıştı. Öyle ki şirketin tamamen elektrikli ilk otomobili bZ4X, o yıl resmen bizlerle buluşmuştu. Şimdi ise şirket, yaptığı bir lansmanla bZ4X modelinin yeni versiyonunu duyurdu.

Toyota’nın SUV tipindeki tamamen elektrikli bZ4X modelinin yeni versiyonu makyajlı hâlde karşımıza çıkıyor. Aracın elektrikli güç aktarma organları iyileştirilmiş. Bu sayede daha fazla hız, daha hızlı şarj, daha yüksek menzil sunabiliyor. Toplamda 2 batarya kapasitesiyle gelecek araç, tasarım konusunda da çok iddialı.

Karşınızda yeni Toyota bZ4X

2026_bz4xawd_preciousmetal_dynamic_003

Toyota’nın yenilenen bZ4X otomobili, makyajlı bir araç olsa da hem tasarım hem de teknik tarafta neredeyse tamamen yenilenmiş gibi yepyeni bir nesil gibi hissettiriyor. Dış kısımda modern, sert görünümlü bir tasarım görüyoruz. Yeni siyah parlak çamurluklar, yeni gündüz farları, ön ve arka tamponlarda yenilikler, arkada daha belirgin spoiler’lar gibi özellikler var. Aracın 18 ve 20 inç jantlarla sunulduğunu belirtelim.

2026_bz4xawd_preciousmetal_dynamic_004

Otomobilde önden ve dört tekerden çekiş olmak üzere 2 farklı versiyon göreceğiz. Batarya tarafında da 2 model olacak. Bunlar 57,1 kWh ve 73,1 kWh. 57,1 kWh’lik önden çekiş versiyonda 123 kW güç sunuluyor. 73,1 kWh’lik versiyonun önden çekişinde ise 165 kW güç görüyoruz. Dört tekerden çekiş olan ve 73,1 kWh bataryayla gelen modelde ise 252 kW güç var.

2026_bz4xawd_preciousmetal_dynamic_021

Menzil tarafında iyileştirmeler olduğunu söylemiştik. Önden çekişli versiyonların 57,1 kWh bataryalı olanında 444 km menzil sunuluyor. 73,1 kWh’lide ise 569 km’ye kadar çıkan iddialı bir menzil görüyoruz. Dört çeker versiyonda 516 km menzil var. Otomobil, hızlı şarjda 28 dakikada %10’dan %80’e ulaşabiliyor.

2026_bz4x_interior_002

İç mekâna geldiğimizde makyajlı bZ4X’in önemli yeniliklerle geldiğini görebiliyoruz. Tamamen yeni ince gösterge paneli kabine ferahlık getirmiş. Öte yandan** 14 inçlik multimedya ekranı** da gelişmiş bir bilgi eğlence ekranı deneyimini kullanıcılarına yaşatacak. 64 renkli ortam aydınaltması, yenilenen kompakt, enerji tasarruflu klima sistemi, opsiyonel panaromik cam tavan gibi özellikleri de ekleyelim.

2026_bz4xawd_preciousmetal_dynamic_018

Toyota, otomobilin aralık ayında Avrupa’daki pazarlarda satılmaya başlayacağını, tamamen piyasaya sürülüşünün ise 2026’nın başında tamamlanacağını belirtmiş. Türkiye’ye gelişi hakkında ise henüz bir bilgi yok.

Toyota

