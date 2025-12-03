YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

YouTube, Spotify Wrapped benzeri yıllık özet özelliğini resmen duyurdu. İlk kez yayımlanan bu özellik, 2025'teki video izleme alışkanlıklarınızı gösteriyor.

Müzik odaklı platformların en sevilen özelliklerinden biri şüphesiz yıllık özetlerdir. Bu özetler, o yılki aktivitelerinizi size göstermesi ve sosyal medyada paylaşılabilmeleriyle büyük ilgi topluyor. Son yıllarda sadece müzik değil farklı farklı platformların da böyle özellikler getirdiğini görmüştük. Bugün ise YouTube onlar arasına ekledi.

Dünyanın en çok kullanılan video platformu YouTube, dün itibarıyla “Özet” ismini verdiği özelliğini duyurdu. YouTube Music’te böyle bir özellik vardı ancak direkt YouTube’un video tarafında yoktu. Artık bu durum değişti. Platformun aktardığına göre özetler ilk olarak Kuzey Amerika’da yayımlanmaya başladı. Bu haftanın kalanında dünya genelinde çıkacak. Yani ülkemize birkaç gün içinde geleceğini tahmin edebiliriz.

Yıl boyunca neler izlediğinizi görebileceksiniz

Spotify Wrapped’in YouTube versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz YouTube özetleri, kullanıcıların geride bıraktığımız 2025 yılı boyuncaki video izleme alışkanlıklarını gösterecek. Yıl boyunca en çok neler izlediğiniz, en çok izlediğiniz kanallar, ilgi alanlarınız, video zevkinizin zamanla nasıl değiştiği gibi farklı farklı bilgileri içeren kartlara ulaşabileceksiniz.

Ayrıca özetler, kullanıcının video izleme alışkanlıklarına göre onlara bir “kişilik tipi” bile verecek. Bunlar arasında maceracı, beceri geliştirici, yaratıcı ruh gibi şeyler var. En çok izlediğiniz video türüne göre seçileceklerini belirtelim. Bu konuda da Spotify’ın Wrapped’de dinlemeye göre belirlediği kişiliklere benziyor.

Sadece videolar değil, aynı zamanda müzik de özetlerde yer alacak. YouTube Music’in hâlihazırdaki özet özelliğinin yerine geçmediğini belirtelim. Sadece normal YouTube özetleriniz arasına ayrı olarak müzik kategorisi de eklenmiş.

YouTube Özeti özelliği nasıl kullanılır?