Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

SsangYong (KG MOBILITY) Aralık 2025 güncel fiyatları belli oldu. Firma bu ay tüm modellere indirim yaptı. Ancak indirimin oranı çok da tatmin edecek türden değil. İşte detaylar...

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Şimdilerde KG MOBILITY olarak anılıyor olsa da milyonların hafızasında SsangYong olarak bilinen Güney Koreli otomobil üreticisi, Türkiye'deki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. SsangYong markalı otomobiller, nispeten uygun fiyatlı olmaları nedeniyle son dönemlerde ilgi görüyorlardı. Ancak bu durum, çok yakında değişecek gibi görünüyor. Zira SsangYong fiyatları da artık hayli yükselmiş durumda.

Peki SsangYong (KG MOBILITY) güncel fiyat listesi ne durumda? Bu içeriğimizde, daha çok SUV modellere sahip SsangYong (KG MOBILITY) Aralık 2025 sıfır otomobil fiyatlarına bakacağız. Fiyatları SsangYong resmî internet sitesinden aldığımızı ve bu içeriği düzenli olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

SsangYong (KG MOBILITY) fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
Korando 2.258.870 TL 2.250.000 TL
Torres 2.793.870 TL 2.785.000 TL
Tivoli 1.788.870 TL 1.780.000 TL
Torres EVX 2.440.558 TL 2.430.000 TL
Actyon 3.158.870 TL 3.150.000 TL

Korando fiyatı - Aralık 2025:

SsangYong (KG MOBILITY) Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Bu Ay Zam Yok!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 163 HP 4x2, Benzinli Titanium, Otomatik 2.250.000 TL

2025 SsangYong (KG Mobility) Korando, kompakt boyutları ve güçlü motor seçenekleriyle öne çıkan bir C-SUV olarak karşımıza çıkıyor. 163 HP’lik 1.5 benzinli motor ve otomatik şanzıman ile satın alabileceğiniz otomobil, 5 yıldızlı güvenlik, geniş donanım seçenekleri ve dijital kokpiti ile dikkat çekiyor.

Torres fiyatı - Aralık 2025:

SsangYong (KG MOBILITY) Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Bu Ay Zam Yok!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 163 HP 4x2, Benzinli -, Otomatik 2.785.000 TL
1.5L 163 HP 4x4, Benzinli -, Otomatik 2.950.000 TL

2025 KG Mobility (SsangYong) Torres, markanın orta boy SUV segmentindeki otomobili olarak biliniyor. 163 beygir gücündeki 1.5 litrelik motordan güç alan otomobil, üst donanım seçeneğinde 4x4 versiyona da sahip. Büyük bagajı ve konforlu sürüşü ile Torres, tüketicileri uzun yolda da üzmeyecek bir model.

Torres EVX fiyatı - Aralık 2025:

SsangYong (KG MOBILITY) Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Bu Ay Zam Yok!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
152,2 kW (206,9 HP) 4x2, Elektrikli Panoramik Cam Tavan, Otomatik 2.430.000 TL

2025 KG Mobility Torres EVX, yukarıda bahsettiğimiz Torres'in tamamen elektrikli versiyonlu. Benzinli versiyona kıyasla daha farklı bir yüze sahip olan otomobil, 207 HP güç ve 73,4 kWh bataryasıyla yaklaşık 462 km menzil sunuyor. Geniş ekranı, 5 yıldız güvenlik seviyesi ve yüksek çekme kapasitesi ile Torres EVX, güçlü bir SUV arayanlar için oldukça ilgi çekici bir model. .

Actyon fiyatları - Aralık 2025:

SsangYong (KG MOBILITY) Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Bu Ay Zam Yok!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 163 HP 4x4, Benzinli -, Otomatik 3.150.000 TL
1.5L 163 HP 4x4, Benzinli - (Panoramik Cam Tavan), Otomatik 3.450.000 TL

Markanın amiral gemisi SUV modeli olan Actyon, şık coupe SUV tasarımı ve geniş iç mekânıyla dikkat çekiyor. 163 HP’lik 1.5 litre turbo motoru, 4x4 çekiş sistemi ile sunulur; 1.570 litreye ulaşabilen bagaj hacmi ve ferah yapısı ile ön plana çıkan Actyon'ın tek olumsuz yanı, yakıt tüketiminin nispeten yüksek olması. Ancak karakteristik yapısı, bu dezavantajı unutturabilir.

Tivoli fiyatları - Aralık 2025:

SsangYong (KG MOBILITY) Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Bu Ay Zam Yok!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 161 HP 4x2, Benzinli Deluxe, Otomatik 1.780.000 TL

2025 KG Mobility (SsangYong) Tivoli, şehir yaşamına uygun, kompakt ve şık bir crossover. 161 HP’lik 1.5 turbo benzinli motoruna ek olarak 4,22 m uzunluğu, sınıf ortası bagaj hacmi ve ergonomik iç tasarımıyla pratik bir kullanım sunar. Aktif güvenlik özellikleriyle donatılan Tivoli, şehir için ekonomik ve güvenilir bir SUV alternatifi olarak düşünülebilir.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

Aralık 2025 Seat Fiyat Listesi: Ibiza ve Arona'ya İndirim Geldi, Clio'dan Bile Ucuza Satılıyor!

Aralık 2025 Seat Fiyat Listesi: Ibiza ve Arona'ya İndirim Geldi, Clio'dan Bile Ucuza Satılıyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim