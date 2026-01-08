Ocak 2026 Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller!

Ocak ayının ilk haftası tamamlanırken, otomobil firmalarının fiyat listeleri büyük oranda belli oldu. Peki Ocak 2026 fiyatlarına göre Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? İşte detaylar...

Elektrikli otomobiller, hayatımızın bir gerçeği hâline geldi. Açıklanan resmî veriler, elektrikli otomobillerin artık önemli bir pazar payına ulaştığını gözler önüne seriyor. Hâl böyle olunca vatandaş, elektrikli otomobil fiyatlarını önemsemeye başlamış durumda.

Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, Ocak 2026 güncel fiyat listelerine göre ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobillere yakından bakacağız. Dilerseniz hemen listeye geçelim.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller

Marka-Model Başlangıç Fiyatı Citroen e-C3 1.420.000 TL Hyundai INSTER 1.453.000 TL Fiat Grande Panda 1.499.900 TL BYD ATTO2 1.575.000 TL BYD DOLPHIN 1.719.000 TL Citroen e-C3 Aircross 1.809.000 TL Opel Frontera 1.838.000 TL Togg T10X 1.870.000 TL Togg T10F 1.886.000 TL Renault R5 E-Tech 1.888.000 TL Peugeot e-208 1.999.500 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.420.000 TL 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.478.000 TL

Hyundai INSTER fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 71.1 kW 4x2, Elektrikli Dynamic, Otomatik 1.453.000 TL 84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.682.000 TL 84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.733.000 TL

Fiat Grande Panda Fiyatları - Ocak 2026

| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.499.900 TL |

BYD ATTO2 fiyatı - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 130 kW, Elektrikli Boost, Otomatik 1.575.000 TL 130 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.680.000 TL

BYD DOLPHIN fiyatı - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.719.000 TL 150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.859.000 TL

Citroen e-C3 Aircross fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.809.000 TL

Opel Frontera fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.838.000 TL 100 kW, Elektrikli GS Uzun Menzil, Otomatik 1.950.000 TL

Togg T10X fiyatları - Ocak 2026

Versiyon Menzil Fiyatı V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.870.000 TL V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.180.000 TL V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.371.000 TL V2 4More 468 km 3.178.000 TL

Togg T10F fiyatları - Ocak 2026

Versiyon Menzil Fiyatı V1 RWD Standart Menzil (350 km) 1.886.000 TL V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.196.000 TL V2 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.371.000 TL V2 4More 523 km 3.178.000 TL

Peugeot e-208 fiyatları - Ocak 2026