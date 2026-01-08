Tümü Webekno
Ocak 2026 Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller!

Ocak ayının ilk haftası tamamlanırken, otomobil firmalarının fiyat listeleri büyük oranda belli oldu. Peki Ocak 2026 fiyatlarına göre Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? İşte detaylar...

Ocak 2026 Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Elektrikli otomobiller, hayatımızın bir gerçeği hâline geldi. Açıklanan resmî veriler, elektrikli otomobillerin artık önemli bir pazar payına ulaştığını gözler önüne seriyor. Hâl böyle olunca vatandaş, elektrikli otomobil fiyatlarını önemsemeye başlamış durumda.

Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, Ocak 2026 güncel fiyat listelerine göre ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobillere yakından bakacağız. Dilerseniz hemen listeye geçelim.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller

Marka-Model Başlangıç Fiyatı
Citroen e-C3 1.420.000 TL
Hyundai INSTER 1.453.000 TL
Fiat Grande Panda 1.499.900 TL
BYD ATTO2 1.575.000 TL
BYD DOLPHIN 1.719.000 TL
Citroen e-C3 Aircross 1.809.000 TL
Opel Frontera 1.838.000 TL
Togg T10X 1.870.000 TL
Togg T10F 1.886.000 TL
Renault R5 E-Tech 1.888.000 TL
Peugeot e-208 1.999.500 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Ocak 2026

Citroen’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Marka Tüm Kozlarını Oynadı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.420.000 TL
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.478.000 TL

Hyundai INSTER fiyatları - Ocak 2026

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
71.1 kW 4x2, Elektrikli Dynamic, Otomatik 1.453.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.682.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.733.000 TL

Fiat Grande Panda Fiyatları - Ocak 2026

Başlıksız-1

| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.499.900 TL |

BYD ATTO2 fiyatı - Ocak 2026

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
130 kW, Elektrikli Boost, Otomatik 1.575.000 TL
130 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.680.000 TL

BYD DOLPHIN fiyatı - Ocak 2026

BYD Eylül 2025 Fiyatlarını Açıkladı: Biri Hariç Tüm Modeller Yine Zamlandı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.719.000 TL
150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.859.000 TL

Citroen e-C3 Aircross fiyatları - Ocak 2026

Citroen’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Marka Tüm Kozlarını Oynadı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.809.000 TL

Opel Frontera fiyatları - Ocak 2026

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.838.000 TL
100 kW, Elektrikli GS Uzun Menzil, Otomatik 1.950.000 TL

Togg T10X fiyatları - Ocak 2026

Başlıksız-1

Versiyon Menzil Fiyatı
V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.870.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.180.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.371.000 TL
V2 4More 468 km 3.178.000 TL

Togg T10F fiyatları - Ocak 2026

Başlıksız-1

Versiyon Menzil Fiyatı
V1 RWD Standart Menzil (350 km) 1.886.000 TL
V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.196.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.371.000 TL
V2 4More 523 km 3.178.000 TL

Peugeot e-208 fiyatları - Ocak 2026

Eylül 2025 Peugeot Fiyat Listesi Açıklandı: Fiyatlar Değişmedi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
100 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.999.500 TL
