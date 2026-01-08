Ocak 2026 Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller!

Elektrikli otomobiller, hayatımızın bir gerçeği hâline geldi. Açıklanan resmî veriler, elektrikli otomobillerin artık önemli bir pazar payına ulaştığını gözler önüne seriyor. Hâl böyle olunca vatandaş, elektrikli otomobil fiyatlarını önemsemeye başlamış durumda.
Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, Ocak 2026 güncel fiyat listelerine göre ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobillere yakından bakacağız. Dilerseniz hemen listeye geçelim.
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller
|Marka-Model
|Başlangıç Fiyatı
|Citroen e-C3
|1.420.000 TL
|Hyundai INSTER
|1.453.000 TL
|Fiat Grande Panda
|1.499.900 TL
|BYD ATTO2
|1.575.000 TL
|BYD DOLPHIN
|1.719.000 TL
|Citroen e-C3 Aircross
|1.809.000 TL
|Opel Frontera
|1.838.000 TL
|Togg T10X
|1.870.000 TL
|Togg T10F
|1.886.000 TL
|Renault R5 E-Tech
|1.888.000 TL
|Peugeot e-208
|1.999.500 TL
Citroen e-C3 fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|83 kW, Elektrikli
|Plus, Otomatik
|1.420.000 TL
|83 kW, Elektrikli
|Max, Otomatik
|1.478.000 TL
Hyundai INSTER fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|71.1 kW 4x2, Elektrikli
|Dynamic, Otomatik
|1.453.000 TL
|84.5 kW 4x2, Elektrikli
|Advance, Otomatik
|1.682.000 TL
|84.5 kW 4x2, Elektrikli
|Cross Advance, Otomatik
|1.733.000 TL
Fiat Grande Panda Fiyatları - Ocak 2026
| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.499.900 TL |
BYD ATTO2 fiyatı - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|130 kW, Elektrikli
|Boost, Otomatik
|1.575.000 TL
|130 kW, Elektrikli
|Comfort, Otomatik
|1.680.000 TL
BYD DOLPHIN fiyatı - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW, Elektrikli
|Comfort, Otomatik
|1.719.000 TL
|150 kW, Elektrikli
|Design, Otomatik
|1.859.000 TL
Citroen e-C3 Aircross fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|83 kW, Elektrikli
|Max, Otomatik
|1.809.000 TL
Opel Frontera fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|100 kW, Elektrikli
|GS, Otomatik
|1.838.000 TL
|100 kW, Elektrikli
|GS Uzun Menzil, Otomatik
|1.950.000 TL
Togg T10X fiyatları - Ocak 2026
|Versiyon
|Menzil
|Fiyatı
|V1 RWD
|Standart Menzil (314 km)
|1.870.000 TL
|V1 RWD
|Uzun Menzil (523 km)
|2.180.000 TL
|V2 RWD
|Uzun Menzil (523 km)
|2.371.000 TL
|V2 4More
|468 km
|3.178.000 TL
Togg T10F fiyatları - Ocak 2026
|Versiyon
|Menzil
|Fiyatı
|V1 RWD
|Standart Menzil (350 km)
|1.886.000 TL
|V1 RWD
|Uzun Menzil (623 km)
|2.196.000 TL
|V2 RWD
|Uzun Menzil (623 km)
|2.371.000 TL
|V2 4More
|523 km
|3.178.000 TL
Peugeot e-208 fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|100 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|1.999.500 TL