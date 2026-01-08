Dünyanın İlk Katlanabilen ve Konum Değiştirebilen Direksiyonu Tanıtıldı (Peki Ya Airbag?)

Autoliv ve Tensor'un ortaklaşa geliştirdiği yeni Tensor Robocar'da kullanılacak olan bu direksiyon, alışılmışın dışında bir tasarıma ve özelliklere sahip.

Otonom araç teknolojileri hızla gelişirken, otomobil iç tasarımları da köklü bir değişimden geçiyor. Autoliv ve Tensor, bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri olan dünyanın seri üretime hazır ilk katlanabilir direksiyonunu resmî olarak tanıttı.

Yeni sistem, Tensor Robocar adlı Seviye 4 otonom sürüşe sahip bir otomobilde kullanılacak. 2026’nın ikinci yarısında seri üretime geçmesi planlanan bu otomobilde direksiyon, sürüş moduna göre tamamen farklı bir rol üstlenecek.

Otomobilin otonom moduna göre konumu ve şekli değişecek

Manuel sürüşte klasik bir direksiyon gibi çalışan sistem, otomobil otonom moda geçtiğinde tamamen geri çekilerek ortadan kaybolacak. Böylece ön kabin daha geniş, ferah ve âdeta bir “salon” hissi sunan bir alana dönüşecek.

Güvenlik tarafında da akıllı bir çözüm var. Direksiyon gizlendiğinde, yolcu hava yastığı gösterge panelinden devreye girecek. Manuel sürüşte ise direksiyon içindeki hava yastığı kullanılacak. Autoliv’e göre her iki durumda da aynı güvenlik seviyesi korunmuş olacak.

Tensor CEO’su Jay Xiao ise bugüne kadar yalnızca konsept otomobillerde görülen bu teknolojiyi, günlük kullanım için seri üretime taşıdıklarını söylüyor. Otomobil, L0’dan L4’e kadar farklı otonomi seviyelerini destekleyecek ve ABD, Avrupa ile Orta Doğu pazarlarında satışa sunulacak.