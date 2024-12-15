2027'de yollarda olacağı tahmin edilen yeni 3 Serisi'nin bir konsept tasarımı daha oluşturuldu. Aracın, büyük değişikliklerle gelebileceği görüldü.

BMW, en ikonik modellerinden olan 3 Serisi'ni yepyeni bir tasarımla karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin Neue Klasse tasarım dilini benimseyecek bu aracın daha önce kamuflajlı bir şekilde görüntülendiğini görmüştük. Ayrıca bazı konsept tasarımlar da paylaşılmıştı.

Bugün ise yepyeni tasarımlar geldi. Şimdiye kadar çıkan bilgilerden esinlenerek Kelsonik isimli sanatçı oluşturulan yeni konsept tasarım, 2027 3 Serisi’nin nasıl bir görünümle geleceği hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor.

2027 BMW 3 Serisi böyle gözükebilir

Aracın konsept tasarımına baktığımızda eğer gerçekten böyle gelirse daha çok 5 Serisi’ne benzeyen bir görünüme sahip olacağını anlayabiliyoruz. Ancak ön tarafta çok büyük değişikliklerle de gelebileceği görülebiliyor. Model, şirketin önceki aylarda gösterdiği Neue Klasse tasarım detaylarını taşıyan SUV ve sedan konseptlerden ilham almış gibi desek yanlış olmaz.

Ön tarafa baktığımızda oldukça farklı bir far tasarımıyla gelebileceğini görebiliyoruz. Ayrıca öndeki böbreklerin de genişlemiş olacağı görülebiliyor. Gövdesi 5 Serisi’ne benzer bir şekilde elden geçirilmiş. Tamamen yeni kapı kolları da dikkat çeken kısımlarından. Arka tarafın ise mevcut modelden daha yüksekte olabileceği anlaşılıyor. Arka farları da 5 Serisi’ne benzerlikler taşıyor.

Yeni 3 Serisi’nin hem iX3 elektrikli hem de içten yanmalı olarak gelmesi bekleniyor. Bu araçlar farklı türden motorlar taşıyacak olsalar da tasarım tarafında çok benzer olacak. Beklentiler, standart modellerde ikisi de turboşarjlı olan 2 litrelik ve 3 litrelik hafif hibrit teknolojisiyle donatılmış motorlar yer alacağı yönünde. Bazı pazarlarda dizel opsiyonunun devam edeceği de ifade edilmiş.

Yeni 3 Serisi’nin resmî çıkış tarihi konusunda maalesef bir bilgi yok. Ancak 2026 içinde tanıtılacağı, 2027’de ise resmen yollarda olacağı düşünülüyor.