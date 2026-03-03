351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle casual diyebileceğimiz bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
World Crafter TD'yi 5 Mart tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
World Crafter TD nasıl bir oyun?
Son derece bağımlılık yapan bir hayatta kalma ve kule savunma oyunu World Crafter TD'de malzemeleri topla, zanaatkarlık yap, kuleler inşa et, silahlarla ateş et ve düşman dalgalarına karşı savunmak için topraklarını genişlet.
World Crafter TD'yi buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.