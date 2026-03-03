Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam'de bu hafta bir oyun daha ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle casual diyebileceğimiz bir oyun ücretsiz olmuş durumda.

World Crafter TD'yi 5 Mart tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

World Crafter TD nasıl bir oyun?

2

Son derece bağımlılık yapan bir hayatta kalma ve kule savunma oyunu World Crafter TD'de malzemeleri topla, zanaatkarlık yap, kuleler inşa et, silahlarla ateş et ve düşman dalgalarına karşı savunmak için topraklarını genişlet.

World Crafter TD'yi buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Her Biri Farklı Bir Noktasıyla Sizi Büyüleyecek En İyi Single Player (Tek Kişilik) Oyunlar Her Biri Farklı Bir Noktasıyla Sizi Büyüleyecek En İyi Single Player (Tek Kişilik) Oyunlar
Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar
Oyunlar ücretsiz oyun Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Windows 11'in Yeni Başlat Menüsüne Tepkiler Çığ Gibi: "O Kadar Büyük ki Windows 8'i Hatırlattı"

Windows 11'in Yeni Başlat Menüsüne Tepkiler Çığ Gibi: "O Kadar Büyük ki Windows 8'i Hatırlattı"

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com