Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Valve, beklenmedik bir hamle yaparak oyuncuları çok şaşırttı. Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), sessiz sedasız ayrı bir uygulama olarak Steam'e yeniden eklendi.

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Counter-Strike 2, Eylü,l 2023’te piyasaya sürülmüştü. Bu oyun, CS:GO olarak da bilinen Counter-Strike: Global Offensive’e güncelleme olarak gelmişti. Böylece CS:GO tarihe karışmıştı. Ancak oyunseverler, Valve’ın CS:GO’yu geri getirmesini talep ediyordu.

Şimdi ise hiç beklenmeyen çok sürpriz bir gelişme yaşandı. Valve, hiçbir açıklama yapmadan sessiz sedasız CS:GO’yu tamamen ayrı bir oyun olarak Steam’e geri getirdi. Şu anda oyuna mağazadan ulaşabiliyor ve indirebiliyorsunuz. Bu çok sevindirici olsa da tabii ki eskisi gibi bir deneyim sunmuyor.

CS:GO, Steam’e geri döndü

CS:GO’nun Steam sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Sayfayı incelediğimizde 2012’de hayatımıza giren efsane oyun için her şeyi içeren detaylı bir sayfa eklendiğini** görebiliyoruz. Ücretsiz** bir şekilde oyunu kütüphanenize ekleyebiliyor ve yükleyip oynayabiliyorsunuz.

Gelen bilgilere göre oyunu açtığınızda CS:GO’nun artık Valve tarafından desteklenmediği uyarısı veriliyor ve ağa bağlanmıyor. Yani online maçlar veya özel server’lar çalışmıyor diyebiliriz. Sadece botlarla pratik yapma, eğitimler ve haritaları deneme gibi offline modları kullanabiliyorsunuz. Oyunun en azından şimdilik sadece sembolik bir dönüş yaptığını söyleyebiliriz.