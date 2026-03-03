İşler Bir Anda Tersine Döndü: Paramount+ ile HBO Max Birleşiyor!

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın almasının ardından Paramount CEO'su David Ellison, Paramount+ ile HBO Max içeriklerinin tek bir çatı altında toplanacağını açıkladı.

Dijital yayıncılıkta dengeleri değiştirecek dev bir birleşme geliyor. Paramount CEO’su David Ellison’ın yatırımcılarla yaptığı açıklamaya göre Paramount+ ile HBO Max tek bir çatı altında birleşecek.

Ellison, iki platformun birleşmesiyle doğrudan tüketiciye ulaşan abone sayısının 200 milyonu aşacağını belirtti. Bu hamleyle şirket, dijital yayın pazarındaki liderlerle daha güçlü rekabet etmeyi hedefliyor.

Satın alım sonrası Paramount+ ile HBO Max birleşiyor

Hatırlayacağınız üzere Netflix’in ihaleden çekilmesinin ardından Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery’yi 110 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satın alma hakkını kazandı.

Bu dev birleşme, iki şirketin dijital yayın operasyonlarını ve içerik kütüphanelerini bir araya getirecek ancak anlaşma henüz düzenleyici kurumların onay sürecinden geçiyor.

Paramount, yıl ortasına kadar üç ayrı dijital hizmetini tek ve birleşik bir teknoloji altyapısında toplamak istiyor. Şirket yönetimi, zengin içerik arşivi ve gelişmiş teknolojik altyapı sayesinde küresel ölçekte daha rekabetçi bir konuma geleceklerini söylüyor.

Birleşme gerçekleşirse izleyicileri oldukça güçlü bir içerik havuzu bekliyor olacak. Euphoria, House of the Dragon ve The Pitt gibi HBO Max yapımları, Survivor, South Park ve Landman gibi Paramount+ içerikleriyle aynı platformda buluşacak.