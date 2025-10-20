24 Ekim 2025: Bu Hafta BİM'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok uygun fiyatlı teknolojik ürünü mağazalara getirecek. İşte telefondan televizyona kadar 24 Ekim'de sunulacak BİM Aktüel ürünleri.

Zincir marketlere düzenli olarak her hafta yeni teknolojik ürünler geliyordu. En büyük zincir marketlerden biri olan BİM de bunlardan biriydi. Peki bu hafta BİM’e hangi teknolojik ürünler gelecek? 24 Ekim 2025 BİM Aktüel kataloğunda yer alan uygun fiyatlı teknolojik ürünleri sizler için derledik.

BİM, bu hafta da kullanıcıların dikkatini çekecek birçok yeni ürün sunuyor. Televizyonlardan dikey süpürge ve mutfak cihazlarına kadar uygun fiyatlı çeşitli ürünler var. Gelin lafı uzatmadan bu ürünlere bakalım.

24 Ekim 2025 BİM Aktüel kataloğundaki uygun fiyatlı teknolojik ürünler ve fiyatları

Senna 55UQ9500F televizyon

55 inç

UHD çözünürlük

Google TV

QLED

Fiyat: 16.900 TL

Google TV, UHD çözünürlük ve QLED gibi özellikler sunan 55 inç boyutundaki Senna markalı televizyon, uygun fiyatlı büyük bir TV arayanları için güzel bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.

Keysmart dikey süpürge

Toz torbasız

HEPA Filtre

0.6 litre toz haznesi

Fiyat: 1.299 TL

Keysmart markalı dikey süpürge, çok beklentisi olmayanların satın alabileceği bir ürün. HEPA filtreli bu ürüne 1.299 TL'lik çok uygun fiyata ulaşabilirsiniz. Hızlı süpürme işlemleri için kullanabilirsiniz ancak çok yüksek performans beklememeniz gerekiyor.

BİM'de bu hafta sunulacak diğer teknolojik ürünler ve fiyatları