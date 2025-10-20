24 Ekim 2025: Bu Hafta BİM'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

Zincir marketlere düzenli olarak her hafta yeni teknolojik ürünler geliyordu. En büyük zincir marketlerden biri olan BİM de bunlardan biriydi. Peki bu hafta BİM’e hangi teknolojik ürünler gelecek? 24 Ekim 2025 BİM Aktüel kataloğunda yer alan uygun fiyatlı teknolojik ürünleri sizler için derledik.
BİM, bu hafta da kullanıcıların dikkatini çekecek birçok yeni ürün sunuyor. Televizyonlardan dikey süpürge ve mutfak cihazlarına kadar uygun fiyatlı çeşitli ürünler var. Gelin lafı uzatmadan bu ürünlere bakalım.
24 Ekim 2025 BİM Aktüel kataloğundaki uygun fiyatlı teknolojik ürünler ve fiyatları
Senna 55UQ9500F televizyon
- 55 inç
- UHD çözünürlük
- Google TV
- QLED
- Fiyat: 16.900 TL
Google TV, UHD çözünürlük ve QLED gibi özellikler sunan 55 inç boyutundaki Senna markalı televizyon, uygun fiyatlı büyük bir TV arayanları için güzel bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.
Keysmart dikey süpürge
- Toz torbasız
- HEPA Filtre
- 0.6 litre toz haznesi
- Fiyat: 1.299 TL
Keysmart markalı dikey süpürge, çok beklentisi olmayanların satın alabileceği bir ürün. HEPA filtreli bu ürüne 1.299 TL'lik çok uygun fiyata ulaşabilirsiniz. Hızlı süpürme işlemleri için kullanabilirsiniz ancak çok yüksek performans beklememeniz gerekiyor.
BİM'de bu hafta sunulacak diğer teknolojik ürünler ve fiyatları
- Kumtel beyaz turbo cam ankastre set - 9.450 TL
- Homend 1351H waffle makinesi - 1.490 TL
- Heifer midi blender seti - 1.490 TL
- Philips HR1393 doğrayıcı - 1.449 TL
- House pratik şarjlı tüy toplayıcı - 175 TL
- Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı - 1.190 TL
- Kumtel 9 dilim yağlı radyatör - 2.390 TL
- Kumtel dikey ısıtıcı - 1.849 TL