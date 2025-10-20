Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

24 Ekim 2025: Bu Hafta BİM'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok uygun fiyatlı teknolojik ürünü mağazalara getirecek. İşte telefondan televizyona kadar 24 Ekim'de sunulacak BİM Aktüel ürünleri.

24 Ekim 2025: Bu Hafta BİM'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Zincir marketlere düzenli olarak her hafta yeni teknolojik ürünler geliyordu. En büyük zincir marketlerden biri olan BİM de bunlardan biriydi. Peki bu hafta BİM’e hangi teknolojik ürünler gelecek? 24 Ekim 2025 BİM Aktüel kataloğunda yer alan uygun fiyatlı teknolojik ürünleri sizler için derledik.

BİM, bu hafta da kullanıcıların dikkatini çekecek birçok yeni ürün sunuyor. Televizyonlardan dikey süpürge ve mutfak cihazlarına kadar uygun fiyatlı çeşitli ürünler var. Gelin lafı uzatmadan bu ürünlere bakalım.

24 Ekim 2025 BİM Aktüel kataloğundaki uygun fiyatlı teknolojik ürünler ve fiyatları

bim

Senna 55UQ9500F televizyon

senna

  • 55 inç
  • UHD çözünürlük
  • Google TV
  • QLED
  • Fiyat: 16.900 TL

Google TV, UHD çözünürlük ve QLED gibi özellikler sunan 55 inç boyutundaki Senna markalı televizyon, uygun fiyatlı büyük bir TV arayanları için güzel bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.

Keysmart dikey süpürge

key

  • Toz torbasız
  • HEPA Filtre
  • 0.6 litre toz haznesi
  • Fiyat: 1.299 TL

Keysmart markalı dikey süpürge, çok beklentisi olmayanların satın alabileceği bir ürün. HEPA filtreli bu ürüne 1.299 TL'lik çok uygun fiyata ulaşabilirsiniz. Hızlı süpürme işlemleri için kullanabilirsiniz ancak çok yüksek performans beklememeniz gerekiyor.

BİM'de bu hafta sunulacak diğer teknolojik ürünler ve fiyatları

  • Kumtel beyaz turbo cam ankastre set - 9.450 TL
  • Homend 1351H waffle makinesi - 1.490 TL
  • Heifer midi blender seti - 1.490 TL
  • Philips HR1393 doğrayıcı - 1.449 TL
  • House pratik şarjlı tüy toplayıcı - 175 TL
  • Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı - 1.190 TL
  • Kumtel 9 dilim yağlı radyatör - 2.390 TL
  • Kumtel dikey ısıtıcı - 1.849 TL
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Bilimsel Olarak En Gerçekçi Uzay Filmleri

Bilimsel Olarak En Gerçekçi Uzay Filmleri

Bir Zamanlar Çok Popüler Olan Ama Şimdilerde Unutulan Otomobil Teknolojileri

Bir Zamanlar Çok Popüler Olan Ama Şimdilerde Unutulan Otomobil Teknolojileri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim