Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle casual diyebileceğimiz türden seveceğini düşündüğümüz 2 oyun ücretsiz olmuş durumda.
Battle Simulator: Counter Stickman ve Crown Champion: Legends of the Arena'yı 21 Ocak tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
Battle Simulator: Counter Stickman nasıl bir oyun?
Stickman terör güçleri taktiksel bir saldırı ile durdurulmalıdır. Sen, terörle mücadele stickman güçlerinin savaş komutanısın.
Battle Simulator: Counter Stickman'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Crown Champion: Legends of the Arena Simulator nasıl bir oyun?
Crown Champion: Legends of the Arena, acımasız gladyatör dövüşleri dünyasında geçen bir fantastik rol yapma/yönetim oyunudur. Akademinizi geliştirin ve dövüşçülerinizi eğitin. Krallıkta gücünüzü ve etkinizi artırın. Emeklerinizin karşılığını alın.
Crown Champion: Legends of the Arena Simulator'ü buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.