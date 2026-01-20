Tümü Webekno
Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam'de 2 oyun ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle casual diyebileceğimiz türden seveceğini düşündüğümüz 2 oyun ücretsiz olmuş durumda.

Battle Simulator: Counter Stickman ve Crown Champion: Legends of the Arena'yı 21 Ocak tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

Battle Simulator: Counter Stickman nasıl bir oyun?

Stickman terör güçleri taktiksel bir saldırı ile durdurulmalıdır. Sen, terörle mücadele stickman güçlerinin savaş komutanısın.

Battle Simulator: Counter Stickman'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Crown Champion: Legends of the Arena Simulator nasıl bir oyun?

Crown Champion: Legends of the Arena, acımasız gladyatör dövüşleri dünyasında geçen bir fantastik rol yapma/yönetim oyunudur. Akademinizi geliştirin ve dövüşçülerinizi eğitin. Krallıkta gücünüzü ve etkinizi artırın. Emeklerinizin karşılığını alın.

Crown Champion: Legends of the Arena Simulator'ü buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

