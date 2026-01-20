Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam'de 2 oyun ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle casual diyebileceğimiz türden seveceğini düşündüğümüz 2 oyun ücretsiz olmuş durumda.

Battle Simulator: Counter Stickman ve Crown Champion: Legends of the Arena'yı 21 Ocak tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

Battle Simulator: Counter Stickman nasıl bir oyun?

Stickman terör güçleri taktiksel bir saldırı ile durdurulmalıdır. Sen, terörle mücadele stickman güçlerinin savaş komutanısın.

Battle Simulator: Counter Stickman'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Crown Champion: Legends of the Arena Simulator nasıl bir oyun?

Crown Champion: Legends of the Arena, acımasız gladyatör dövüşleri dünyasında geçen bir fantastik rol yapma/yönetim oyunudur. Akademinizi geliştirin ve dövüşçülerinizi eğitin. Krallıkta gücünüzü ve etkinizi artırın. Emeklerinizin karşılığını alın.

Crown Champion: Legends of the Arena Simulator'ü buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.