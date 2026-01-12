2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan)

2025 yılı oyun anlamında gerçekten iyi bir yıldı. Birçok farklı türde başarılı yapımlar oynamıştık. Peki 2026 yılında en çok hangi oyunlar bekleniyor?

Oyun dünyası için 2026 yılı, mevcut konsol jenerasyonunun sınırlarının sonuna kadar zorlandığı bir yıl olacak. Geliştiricilerin yıllardır üzerinde çalıştığı devasa açık dünyalardan, serilerin kaderini değiştirecek devam oyunlarına kadar pek çok yapım vitrine çıkmaya hazırlanıyor.

Biz de oyuncuların takvimlerinde şimdiden yer ayırdığı, hem görsel kalitesiyle hem de oynanış mekanikleriyle sektörü bir adım öteye taşıması beklenen yılın en iddialı yapımlarını sizler için derledik.

Nioh 3

Team Ninja’nın "masocore" türündeki ustalığını sergilediği Nioh serisi, üçüncü oyunuyla samuray aksiyonunu ve mitolojik karanlığı çok daha derin bir seviyeye taşıyor. Önceki oyunların hızlı ve teknik dövüş sistemini korurken, yeni nesil donanımların gücüyle feodal Japonya’nın tekinsiz atmosferini hiç olmadığı kadar gerçekçi bir görsellikle sunması bekleniyor.

Oyuncular, serinin hayranlarının aşina olduğu o acımasız zorluk seviyesini, çok daha geniş keşif alanları ve yenilenmiş Yokai yetenekleriyle deneyimlemek için sabırsızlıkla yeni oyunu beklemeye koyulmuş durumda.

Platform : PS5, PC

Resident Evil Requiem

Korku türünün tartışmasız kralı Resident Evil, "Requiem" ile serinin köklerine sadık kalırken hayatta kalma gerilimini psikolojik bir boyuta taşımayı hedefliyor. Capcom’un RE Engine motorunun sınırlarını zorlayacağı bu yapım, serinin ikonik karakterlerini şimdiye kadar görülmemiş bir çaresizlik ve karanlık bir anlatı içinde bir araya getiriyor.

Sadece zombilerle değil, oyuncunun zihniyle de oynayan bu yeni oyun, serinin uzun süredir beklenen en karanlık senaryosuyla 2026’ya damga vurmaya hazırlanıyor.

Platform : PS5, Xbox Series X/S, PC

Crimson Desert

Pearl Abyss’in görsel şölen vaat eden açık dünya aksiyon-macera oyunu Crimson Desert, Pywel kıtasının sert ve acımasız dünyasında, paralı askerlerin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor ve oyun, sadece grafikleriyle değil, yaşayan dünyası ve devrimsel dövüş mekanikleriyle de dikkat çekiyor.

Fantastik öğelerle harmanlanmış bu orta çağ destanı, oyunculara her köşesinde yeni bir hikâye barındıran, keşfedilmeye aç devasa bir harita sunuyor.

Platform : PS5, Xbox Series X/S, PC

007 First Light

IO Interactive’in geliştirdiği ve James Bond efsanesinin köklerine inen 007 First Light, dünyanın en ünlü ajanının "00" statüsünü nasıl kazandığını anlatan orijinal bir hikâye sunuyor. Hitman serisindeki özgürlükçü oynanış yapısını sinematik bir casusluk deneyimiyle birleştiren oyun, oyunculara gizlilik, aksiyon ve taktiksel zekayı aynı anda kullanma fırsatı veriyor.

Bond’un ikonik araçlarını, teknolojik oyuncaklarını ve karizmasını yöneteceğimiz bu yapım, lisanslı oyunlar tarihini yeniden yazmaya aday.

Platform : PS5, Xbox Series X/S, PC

Phantom Blade Zero

Çin dövüş sanatlarını (Kung-Fu) karanlık bir "punk" atmosferiyle birleştiren Phantom Blade Zero, fragmanlarıyla yarattığı heyecanı 2026'da somut bir deneyime dönüştürüyor. Hızlı, akıcı ve koreografik dövüş sistemi, oyunculara bir aksiyon filminin başrolündeymiş hissi verirken, oyunun kasvetli sanat tasarımı izleyenleri büyülüyor.

Soul 66 adlı elit bir suikastçının, kalan sınırlı ömründe girdiği intikam mücadelesi, yılın en stil sahibi ve yüksek tempolu aksiyon oyunu olmaya en büyük aday.

Platform : PS5, PC

GTA 6

Oyun dünyasının en büyük fenomeni geri dönüyor. GTA 6, Vice City’nin neon ışıkları altında, serinin gördüğü en geniş ve en detaylı açık dünyayı sunmak için geliyor. Rockstar Games’in yaşayan dünya simülasyonunu bir üst seviyeye taşıdığı bu yapım, Lucia ve Jason’ın suç dolu hikâyesini, günümüz kültürüne dair bir anlatımla birleştiriyor.

Sadece harita büyüklüğüyle değil, yapay zekâ etkileşimleri ve fizik motoruyla da sektörde "GTA 6 öncesi ve sonrası" dedirtecek bir devrim yaratması bekleniyor.

Platform : PS5, Xbox Series X/S

The Blood of Dawnwalker

Karanlık fantezi RPG türüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan The Blood of Dawnwalker, gotik mimarisi ve derin lore’u ile oyuncuları içine çeken tekinsiz bir evren vadediyor. Vampir mitolojisini ve kadim büyüleri merkezine alan oyun, oyuncunun yaptığı ahlaki seçimlerin dünyanın kaderini ve karakterin dönüşümünü doğrudan etkilediği dallanan bir anlatı sunuyor.

Atmosferik hikâye anlatımını sevenler için yılın en sürükleyici deneyimi olmaya aday.

Platform : PS5, Xbox Series X/S, PC

Control Resonant

Remedy Entertainment’in "New Weird" türündeki başyapıtı Control’ün devamı niteliğindeki Resonant, Federal Kontrol Bürosu’nun gizemlerini çözmeye devam ediyor. Jesse Faden’ın hikâyesini daha da genişleten yapım, gerçeklik algısını büken fizik tabanlı oynanışı ve Northlight motorunun görsel gücüyle yine akılları zorlayacak.

The Oldest House’un dışına taşması beklenen tehditler ve Alan Wake evreniyle kurulan daha sıkı bağlar, bu oyunu gizem severler için 2026’nın en önemli durağı yapıyor.

Platform : PS5, Xbox Series X/S, PC

The Duskbloods

The Duskbloods, her karakterin benzersiz yeteneklerinin ve sinerjisinin hayati önem taşıdığı, yüksek tansiyonlu çatışmalar vadediyor.

Hem PvE hem de PvP modlarıyla oyunculara uzun soluklu bir deneyim sunmayı hedefleyen oyun, yılın en iddialı çok oyunculu servis oyunlarından biri olarak öne çıkıyor.

Platform : PS5, Xbox Series X/S, PC

Marvel's Wolverine

Insomniac Games’in Spider-Man ile yakaladığı başarıyı çok daha karanlık ve yetişkin bir tona taşıdığı Marvel’s Wolverine, Logan’ın vahşi doğasını sansürsüz bir şekilde ekranlara getiriyor. İyileşme faktörü ve adamantium pençelerin oynanışa yedirildiği, parçalanabilir uzuvlar ve yoğun şiddet içeren dövüş mekanikleri, karakterin çizgi romanlardaki sert mizacına tam uyum sağlıyor.

Derin bir hikâye örgüsüyle desteklenen bu macera, süper kahraman oyunları arasında en sevilenlerden biri olmaya şimdiden aday konumunda.

Platform : PS5

Elbette yıl bu oyunlarla sınırlı değil. 2026 yılı içerisinde aramıza katılacak başka büyük yapımlar da mevcut. Onları da şöyle onur köşemizde ağırlayalım:

Pragmata

Saros

Forza Horizon 6

Fable

Gears of War: E-Day

Halo: Campaign Evolved

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Squadron 42

Onimusha: Way of the Sword

Marvel 1943: Rise of Hydra

Peki sizin bu yıl çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.