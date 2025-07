Online oyunlar, belki de on yıllardır asla bitmek bilmeyen bir tür ve milyonlarca oyuncu birbirinden farklı online oyunda vakit geçiriyor. Peki aralarında en popüler olan online oyunlar hangileri?

Online oyunlar özellikle de ülkemizde oldukça popüler. Hatta birçoğumuz Metin2 ve Knight gibi büyük online yapımlarla büyüdük. Peki günümüzde bu oyunların karşılığı ne? İnsanlar en çok hangi online oyunlarda vakit geçiriyor?

Bu listemizde, milyonlarca oyuncuyu sanal arenalarda, fantastik diyarlarda ve rekabetçi sahalarda bir araya getiren yapımları bir araya getirdik ve en popüler online oyunları sizler için sıraladık.

10. Counter-Strike 2

Takım tabanlı taktiksel nişancı oyunlarının zirvesi olan Counter-Strike 2, basit ama son derece derin oyun mekanikleriyle yıllardır espor sahnesinin temel direklerinden biri olmuştur. Reflekslerin, stratejinin ve takım çalışmasının mükemmel bir uyum gerektirdiği bu oyunda her mermi ve her karar hayati önem taşır.

Çıkış Tarihi : 27 Eylül 2023

: 27 Eylül 2023 Geliştirici : Valve

: Valve Platformlar: PC, macOS, Linux

9. PUBG: Battlegrounds

Modern "Battle Royale" türünü ana akım hâline getiren ve dünya çapında bir fenomene dönüştüren oyundur. 100 oyuncunun paraşütle atladığı geniş bir adada hayatta kalan son kişi veya takım olmaya çalıştığı bu yapım, gerilimi ve anlık stratejiyi bir araya getirir.

Çıkış Tarihi : 20 Aralık 2017

: 20 Aralık 2017 Geliştirici : PUBG Studios

: PUBG Studios Platformlar: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android

8. Apex Legends

Kahraman nişancı ve Battle Royale türlerini yenilikçi bir şekilde birleştiren Apex Legends, takım oyununu ve karakter yeteneklerini ön plana çıkaran hızlı tempolu bir oynanış sunar. Özellikle "ping" sistemi gibi getirdiği kullanıcı dostu yeniliklerle türe yeni bir soluk getirmiştir.

Çıkış Tarihi : 4 Şubat 2019

: 4 Şubat 2019 Geliştirici : Respawn Entertainment

: Respawn Entertainment Platformlar: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

7. Dota 2

Devasa bir kahraman havuzu, karmaşık stratejileri ve yüksek öğrenme eğrisi ile bilinen Dota 2, MOBA türünün en derin ve rekabetçi oyunlarından biridir. Özellikle "The International" adlı yıllık turnuvası, espor dünyasının en büyük ödül havuzlarına sahiptir.

Çıkış Tarihi : 9 Temmuz 2013

: 9 Temmuz 2013 Geliştirici : Valve

: Valve Platformlar: PC, macOS, Linux

6. Among Us

Sosyal çıkarım oyunlarını dünya çapında bir fenomene dönüştüren Among Us, basit grafikleri ve kolay öğrenilebilir yapısıyla her kesimden oyuncuyu yakalamayı başardı. Bir grup mürettebat içinde saklanan sahtekârları bulmaya çalışırken yaşanan diyaloglar ve ihanetler, oyunun temel eğlencesini oluşturuyor.

Çıkış Tarihi : 15 Haziran 2018

: 15 Haziran 2018 Geliştirici : Innersloth

: Innersloth Platformlar: PC, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

5. Fortnite

Battle Royale türünü renkli grafikleri, sürekli güncellenen içeriği ve benzersiz inşa mekaniği ile birleştirerek bir kültür fenomenine dönüşmüştür. Sadece bir oyun olmanın ötesine geçerek konserlere, film gösterimlerine ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapan yaşayan bir platform hâline gelmiş durumda.

Çıkış Tarihi : 25 Temmuz 2017

: 25 Temmuz 2017 Geliştirici : Epic Games

: Epic Games Platformlar: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android

4. League of Legends (LoL)

MOBA türünü dünya çapında milyarlarca oyuncuyla tanıştıran ve esporun bugünkü devasa endüstri haline gelmesinde en büyük paya sahip olan oyundur. Stratejik derinliği, sürekli gelişen şampiyon kadrosu ve rekabetçi yapısıyla yıllardır popülerliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir.

Çıkış Tarihi : 27 Ekim 2009

: 27 Ekim 2009 Geliştirici : Riot Games

: Riot Games Platformlar: PC, macOS

3. World of Warcraft (WoW)

MMORPG denildiğinde akla gelen ilk oyun olan World of Warcraft, Azeroth'un zengin dünyasında milyonlarca oyuncuya unutulmaz maceralar yaşatmıştır. Çıkışının üzerinden geçen uzun yıllara rağmen hâlâ en çok oynanan ve en çok referans gösterilen online rol yapma oyunudur.

Çıkış Tarihi : 23 Kasım 2004

: 23 Kasım 2004 Geliştirici : Blizzard Entertainment

: Blizzard Entertainment Platformlar: PC, macOS

2. Roblox

Kullanıcıların kendi oyunlarını ve dünyalarını yaratıp diğer kullanıcılarla paylaşabildiği devasa bir çevrimiçi platformdur. Bir oyundan çok, içinde milyonlarca farklı oyun barındıran bir evren olan Roblox, özellikle genç kitle arasında dünya genelinde oldukça popüler.

Çıkış Tarihi : 1 Eylül 2006

: 1 Eylül 2006 Geliştirici : Roblox Corporation

: Roblox Corporation Platformlar: PC, macOS, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One

1. Minecraft

Hayal gücünün ve yaratıcılığın sınırlarını ortadan kaldıran Minecraft, basit bloklarla neredeyse her şeyin inşa edilebildiği üç boyutlu bir dünyadır. Hem tek başına meditatif bir deneyim sunması hem de arkadaşlarla birlikte devasa projeler inşa etmeye olanak tanıyan online sunucularıyla, gelmiş geçmiş en etkili ve popüler online oyunlardan biri olarak tarihe geçmiştir.

Çıkış Tarihi : 18 Kasım 2011

: 18 Kasım 2011 Geliştirici : Mojang Studios

: Mojang Studios Platformlar: PC ve akla gelebilecek neredeyse tüm modern konsol ve mobil cihazlar.

Elbette bu listenin dışında kalan fakat en az bunlar kadar popüler online oyunlar da yok değil. Aklınıza gelen oyunları aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.