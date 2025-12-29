[28 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Yeni Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Oyunseverlerin en çok kullandığı platformlardan olan Epic Games, düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyordu. Yılbaşına özel olarak da yıl sonuna kadar her gün birer “gizemli” ücretsiz oyun dağıtılacaktı. Şimdi ise Epic Games’in 28 Aralık tarihi itibarıyla bedavaya vereceği oyun belli oldu.
Epic Games, yılbaşına özel olarak 28-29 Aralık gününde verdiği oyun, SKALD: Against the Black Priory oldu. Normal fiyatı 206 TL olan SKALD: Against the Black Priory’ye şu anda bedavaya Epic Games üzerinden sahip olabiliyorsunuz.
SKALD: Against the Black Priory nasıl bir oyun? Normal fiyatı ne kadar?
SKALD, retro tasarıma sahip RPG türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Yapım; bizi trajik kahramanların, şiddetli ölümlerin ve Lovecraftvari korkunun hüküm sürdüğü karanlık bir fantastik dünyaya götürüyor. bir RPG oyunudur. Ölümcül yaratıklar, dikkat çeken bir hikaye ve taktiksel, sıra tabanlı savaşlarla dolu sürükleyici bir oyun. Normal fiyatı ise 206 TL.
SKALD: Against the Black Priory fragmanı
Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?
Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.
- Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
- Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.
- Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.