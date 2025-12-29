Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[28 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Yeni Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games'in yılbaşı kapsamında bugün ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games, şimdi de yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyunlar sunuyor.

[28 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Yeni Ücretsiz Oyunu Belli Oldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyunseverlerin en çok kullandığı platformlardan olan Epic Games, düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyordu. Yılbaşına özel olarak da yıl sonuna kadar her gün birer “gizemli” ücretsiz oyun dağıtılacaktı. Şimdi ise Epic Games’in 28 Aralık tarihi itibarıyla bedavaya vereceği oyun belli oldu.

Epic Games, yılbaşına özel olarak 28-29 Aralık gününde verdiği oyun, SKALD: Against the Black Priory oldu. Normal fiyatı 206 TL olan SKALD: Against the Black Priory’ye şu anda bedavaya Epic Games üzerinden sahip olabiliyorsunuz.

SKALD: Against the Black Priory nasıl bir oyun? Normal fiyatı ne kadar?

pi

SKALD, retro tasarıma sahip RPG türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Yapım; bizi trajik kahramanların, şiddetli ölümlerin ve Lovecraftvari korkunun hüküm sürdüğü karanlık bir fantastik dünyaya götürüyor. bir RPG oyunudur. Ölümcül yaratıklar, dikkat çeken bir hikaye ve taktiksel, sıra tabanlı savaşlarla dolu sürükleyici bir oyun. Normal fiyatı ise 206 TL.

SKALD: Against the Black Priory fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

epic

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.
  • Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.
ücretsiz oyun Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Xiaomi 17 Ultra’da mekanik optik zoom böyle çalışıyor [Video]

Xiaomi 17 Ultra’da mekanik optik zoom böyle çalışıyor [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim