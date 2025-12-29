[28 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Yeni Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games'in yılbaşı kapsamında bugün ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games, şimdi de yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyunlar sunuyor.

Oyunseverlerin en çok kullandığı platformlardan olan Epic Games, düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyordu. Yılbaşına özel olarak da yıl sonuna kadar her gün birer “gizemli” ücretsiz oyun dağıtılacaktı. Şimdi ise Epic Games’in 28 Aralık tarihi itibarıyla bedavaya vereceği oyun belli oldu.

Epic Games, yılbaşına özel olarak 28-29 Aralık gününde verdiği oyun, SKALD: Against the Black Priory oldu. Normal fiyatı 206 TL olan SKALD: Against the Black Priory’ye şu anda bedavaya Epic Games üzerinden sahip olabiliyorsunuz.

SKALD: Against the Black Priory nasıl bir oyun? Normal fiyatı ne kadar?

SKALD, retro tasarıma sahip RPG türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Yapım; bizi trajik kahramanların, şiddetli ölümlerin ve Lovecraftvari korkunun hüküm sürdüğü karanlık bir fantastik dünyaya götürüyor. bir RPG oyunudur. Ölümcül yaratıklar, dikkat çeken bir hikaye ve taktiksel, sıra tabanlı savaşlarla dolu sürükleyici bir oyun. Normal fiyatı ise 206 TL.

SKALD: Against the Black Priory fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

