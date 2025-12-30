[29 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Yeni Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games'in yılbaşı kapsamında bugün ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games, şimdi de yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyunlar sunuyor.

Oyunseverlerin en çok kullandığı platformlardan olan Epic Games, düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyordu. Yılbaşına özel olarak da yıl sonuna kadar her gün birer “gizemli” ücretsiz oyun dağıtılacaktı. Şimdi ise Epic Games’in 29 Aralık tarihi itibarıyla bedavaya vereceği oyun belli oldu.

Epic Games, yılbaşına özel olarak 29-30 Aralık günü arasında bedavaya verdiği oyun, Viewfinder oldu. Normal fiyatı 349 TL olan Viewfinder’a şu anda ücretsiz bir şekilde Epic Games üzerinden sahip olabiliyorsunuz.

Viewfinder nasıl bir oyun? Fiyatı ne kadar?

Çıktığında çok ses getiren bulmaca, platform türlerindeki Viewfinder, elinizde bir şipşak fotoğraf makinesiyle ilerlemeye çalıştığınız bir oyun. Bu makineyi kullanarak gerçekliği yeniden tanımlayabiliyor ve etrafındaki dünyanın şeklini değiştirebiliyorsunuz. Oyunun normal fiyatı ise **349 TL **.

Viewfinder fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.