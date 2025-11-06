300.000 TL'lik Soundbar Bang & Olufsen Beosound Premiere Duyuruldu: İşte Özellikleri!

Bang & Olufsen'den (B&O), yeni soundbar modeli "Beosound Premiere"i duyurdu. Ses kalitesini arşa çıkaran soundbar, fütüristik tasarımı ve ultra yüksek fiyatı ile gündemi meşgul etmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte B&O Beosound Premiere'in özellikleri ve fiyatı

Yüksek ses kalitesi denildiği zaman akla gelen ilk markalar arasında yer alan Bang & Olufsen'den (B&O) bomba bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Beosound Premiere" isimli yeni ses sistemini duyurdu. Bir soundbar olarak karşımıza çıkan ürün, yüksek teknoloji özellikleri ve dudak uçuklatan fiyatı ile çok konuşulacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Bang & Olufsen'in yeni canavarına yakından bakalım.

B&O Beosound Premiere, oldukça fütüristik bir tasarıma sahip. Bu soundbar'ın gövdesi 93 santimetre uzunluğunda ve 8,5 kilogram ağırlığında. Orta kısımda dokunmatik butonlara ev sahipliği yapan ürün, isteğe bağlı olarak kullanılabilen ahşap kaplama ile oldukça premium bir görünüm sağlıyor. Ayrıca bu soundbar'ın üzerinde tam 90 LED'in bulunduğu bir aydınlatma sistemi görüyoruz. Bu aydınlatma sistemi, çalan sesin ritmine entegre olabiliyor.

Karşınızda B&O Beosound Premiere

Bang & Olufsen mühendisleri, yeni soundbar modelinde 10 yüksek kaliteli hoparlör kullandılar. Bunlardan 4 tanesi, 70 watt'lık amplifikatörüne sahip woofer olarak çalışıyor. 1 tanesi 50 watt'lık amplifikatöre sahip bir tweeter ve diğer 5 tanesi de 50 watt'lık amplifikatöre sahip normal hoparlör olarak çalışacak. Bu hoparlörlerden 4 tanesini gövdenin dışına doğru çıkıntı yapacak şekilde yerleştiren B&O, bu sayede sesin hem daha geniş bir alana yayılmasını sağlıyor hem de mümkün olan en iyi 3D ses kalitesini sunmuş oluyor. Şirketin resmî açıklamasına göre yeni soundbar'ın toplam çıkış gücü 580 watt. Ürünü çalıştırdığınız zaman maksimum 102 dB ses seviyesi ve 86 dB bas seviyesi ile karşılaşacaksınız.

B&O tarafından yapılan açıklamaya göre Beosound Premiere, HDMI eARC, USB Type-C, Apple AirPlay 2, Bluetooth 5.4, Spotify Connect, Tidal Connect ve Deezer Connect gibi teknolojiler aracılığıyla kullanılabiliyor. "Naturel", "Gold" ve "Antrasit" olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan soundbar'ın kapağı ise meşe ağacından yapılmış ahşap veya melanj kumaş olarak tercih edilebiliyor.

Şimdi gelelim B&O Beosound Premiere'in fiyatına. Şubat 2026 itibarıyla resmî satışları başlayacak soundbar'ın temel fiyatı, tüm renk seçenekleri için 4.900 euro. Buna meşe kapağı eklediğimiz zaman ödenmesi gereken toplam ücretin 6.000 euro'ya kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu da kabaca 300.000 TL demek...