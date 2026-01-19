Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

31 Ocak'ta Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı (Oyunlar Toplam 2.170 TL Değerinde)

Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay sonu kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

31 Ocak'ta Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı (Oyunlar Toplam 2.170 TL Değerinde)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay sonunda Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 7 oyuna veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

2

Oyun Fiyat
Cataclismo 799 TL
Citizen Sleeper 2: Starward Vector 350 TL
Lonely Mountains: Snow Riders 71,25 TL
Orcs Must Die! Deathtrap 85 TL
Pati Devriyesi Dünyası 725 TL
Shady Part of Me 100 TL
Starbound 41,25 TL

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı 31 Ocak tarihinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları denemek için 31 Ocak tarihine kadar vaktiniz var.

Xbox Game Pass Kütüphanesi ve Paketleri Tamamen Değişti: Türkiye Fiyatına %167 Zam Geldi Xbox Game Pass Kütüphanesi ve Paketleri Tamamen Değişti: Türkiye Fiyatına %167 Zam Geldi
2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan) 2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan)
Xbox Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

En Uzun Gebelik Süresine Sahip 5 Hayvan: Bir Tanesininki Neredeyse 2 Yıl Sürüyor!

En Uzun Gebelik Süresine Sahip 5 Hayvan: Bir Tanesininki Neredeyse 2 Yıl Sürüyor!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim