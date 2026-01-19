31 Ocak'ta Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı (Oyunlar Toplam 2.170 TL Değerinde)

Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay sonu kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay sonunda Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 7 oyuna veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

Oyun Fiyat Cataclismo 799 TL Citizen Sleeper 2: Starward Vector 350 TL Lonely Mountains: Snow Riders 71,25 TL Orcs Must Die! Deathtrap 85 TL Pati Devriyesi Dünyası 725 TL Shady Part of Me 100 TL Starbound 41,25 TL

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı 31 Ocak tarihinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları denemek için 31 Ocak tarihine kadar vaktiniz var.