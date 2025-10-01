Xbox Game Pass Kütüphanesi ve Paketleri Tamamen Değişti: Türkiye Fiyatına %167 Zam Geldi

Xbox bugün yaptığı açıklama ile Game Pass hizmetinin baştan aşağı değiştiğini ve yepyeni fiyatlandırma ve isimlerle yenilendiğini duyurdu. İşte yeni fiyatlar ve paketlerin tüm içerikleri!

Xbox Game Pass, 2017’deki çıkışından bu yana oyunculara sunduğu geniş oyun kütüphanesi ve avantajlarla büyümeye devam ediyor. Şimdi ise Xbox, hizmeti çok daha esnek ve kullanıcı odaklı hâle getirmek için üç yeni plan duyurdu: Essential, Premium ve Ultimate.

Bu yeniliklerle birlikte her oyuncu kendi oyun alışkanlıklarına uygun planı seçebilecek. İster yeni çıkan oyunları ilk günden oynamak, ister arkadaşlarla bulut üzerinden oyun keyfi yaşamak, isterse de geniş içeriklere ulaşmak isteyenler için farklı seçenekler artık kullanıma sunulmuş durumda.

Ultimate: En kapsamlı deneyim

En büyük yenilik Ultimate planında. Aylık 799 TL fiyatıyla gelen bu paket, oyun dünyasının en geniş Game Pass deneyimini sunuyor.

Yılda 75’ten fazla güncel oyun çıkış gününde kütüphaneye ekleniyor.

Call of Duty: Black Ops 7, The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4 gibi merakla beklenen yapımlar bunlar arasında.

Fortnite Crew (aylık 11,99$ değerinde) ve Ubisoft+ Classics (aylık ~15,98$ değerinde) üyelikleri dâhil.

Xbox Cloud Gaming artık 1440p çözünürlüğe kadar destek veriyor ve beta sürecinden çıktı. (Türkiye'de yok)

EA Play entegrasyonu, 400’den fazla oyun, 45 yeni eklenen yapım ve özel indirimler mevcut.

Yıllık 100$ değerinde ödül puanı kazanma imkânı sunuluyor.

Premium: Daha fazla oyun, daha fazla esneklik

Premium, aylık 409 TL ile “fiyat/performans” seçeneği olarak öne çıkıyor.

Konsol, PC ve bulut üzerinden 200’den fazla oyun erişilebilir.

Diablo IV, Hogwarts Legacy, GTA V, Minecraft, Forza Horizon 5 gibi yapımlar dâhil.

Xbox tarafından yayınlanan yeni oyunlar, çıkışından itibaren bir yıl içinde kütüphaneye ekleniyor (Call of Duty hariç).

Bulut üzerinden sahip olunan bazı oyunları da oynayabilme özelliği geldi. (Türkiye'de yok)

League of Legends, Warzone gibi oyunlarda özel içerik avantajları var.

Yıllık 50$ değerinde ödül puanı kazanılabiliyor.

Essential: Başlangıç seviyesi Xbox deneyimi

Yeni başlayanlar ya da daha küçük bir oyun kütüphanesiyle yetinmek isteyenler için Essential, aylık 269 TL fiyatıyla sunuluyor.

Konsol ve PC’de 50’den fazla oyun oynanabiliyor.

Hades, Stardew Valley, Cities: Skylines Remastered gibi popüler yapımlar dâhil.

Online çok oyunculu erişim ve sınırsız bulut oyun desteği bulunuyor.

Warzone, Overwatch 2, League of Legends gibi oyunlarda ek içerikler var.

Yıllık 25$ değerinde ödül puanı kazanılabiliyor.

Yeni Game Pass paket fiyatları

Paket Türkiye Fiyatı Game Pass Essential 269 TL Game Pass Premium 409 TL Game Pass Ultimate 799 TL

Hangi Game Pass paketi alınmalı?

Özellikler Essential (269 TL) Premium (409 TL) Ultimate (799 TL) Oyun Sayısı 50+ 200+ 400+ İlk Günden Oynama ❌ 1 yıl içinde (CoD hariç) ✅ Bulut Oyun ✅ ✅ (sahip olunan seçili oyunlar dâhil) ✅ (1440p, düşük bekleme süresi) Online Oynama ✅ ✅ ✅ Ekstra Üyelikler ❌ ❌ Fortnite Crew + Ubisoft+ Classics + EA Play Yıllık Ödül Puanı (Mağaza) 25.000 puan (~25$) 50.000 puan (~50$) 100.000 puan (~100$)

Hangi pakette hangi oyunlar var?

Xbox henüz paketlerdeki tüm oyunların listesini yayınlamamış olsa da bugün itibarıyla paketlere özgü eklenen oyunların listesi paylaşıldı.

Ultimate

Hogwarts Legacy (Bulut, PC ve Konsol)

Assassin’s Creed II (PC)

Assassin’s Creed III Remastered (Bulut, PC ve Konsol)

Assassin’s Creed IV Black Flag (Bulut, PC ve Konsol)

Assassin’s Creed IV Black Flag: Freedom Cry (PC)

Assassin’s Creed Brotherhood (PC)

Assassin’s Creed Chronicles: China (Bulut, PC ve Konsol)

Assassin’s Creed Chronicles: India (Bulut, PC ve Konsol)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (Bulut, PC ve Konsol)

Assassin’s Creed Liberation HD (PC)

Assassin’s Creed Revelations (PC)

Assassin’s Creed Rogue Remastered (Bulut, PC ve Konsol)

Assassin’s Creed Syndicate (Bulut, PC ve Konsol)

Assassin’s Creed The Ezio Collection (Bulut ve Konsol)

Assassin’s Creed Unity (Bulut, PC ve Konsol)

Child of Light (Bulut, PC ve Konsol)

Far Cry 3 (Bulut, PC ve Konsol)

Far Cry 3 Blood Dragon (Bulut, PC ve Konsol)

Far Cry Primal (Bulut, PC ve Konsol)

Hungry Shark World (Bulut, PC ve Konsol)

Monopoly Madness (Bulut, PC ve Konsol)

Monopoly 2024 (Bulut, PC ve Konsol)

OddBallers (Bulut, PC ve Konsol)

Prince of Persia The Lost Crown (Bulut, PC ve Konsol)

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Bulut ve Konsol)

Rabbids: Party of Legends (Bulut, PC ve Konsol)

Rayman Legends (Bulut, PC ve Konsol)

Risk Urban Assault (Bulut ve Konsol)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game (Bulut, PC ve Konsol)

Skull and Bones (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

South Park: The Stick of Truth (Bulut, PC ve Konsol)

Starlink: Battle for Atlas (Bulut, PC ve Konsol)

Steep (Bulut, PC ve Konsol)

The Crew 2 (Bulut, PC ve Konsol)

The Settlers: New Allies (Bulut, PC ve Konsol)

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (Bulut, PC ve Konsol)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Bulut, PC ve Konsol)

Tom Clancy’s The Division (Bulut, PC ve Konsol)

Trackmania Turbo (Bulut, PC ve Konsol)

Transference (Bulut ve Konsol)

Trials Fusion (Bulut, PC ve Konsol)

Trials of the Blood Dragon (Bulut, PC ve Konsol)

Trials Rising (Bulut, PC ve Konsol)

Uno (Bulut, PC ve Konsol)

Valiant Hearts: The Great War (Bulut, PC ve Konsol)

Watch_Dogs (Bulut, PC ve Konsol)

Wheel of Fortune (Bulut ve Konsol)

Zombi (Bulut, PC ve Konsol)

Premium (Ultimate'e de dâhil)

9 Kings (Game Preview) (PC)

Abiotic Factor (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

Against the Storm (Bulut, PC ve Konsol)

Age of Empires: Definitive Edition (PC)

Age of Empires III: Definitive Edition (PC)

Age of Mythology: Retold (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

Ara: History Untold (PC)

Arx Fatalis (PC)

Back to the Dawn (Bulut, PC ve Konsol)

Battletech (PC)

Blacksmith Master (Game Preview) (PC)

Cataclismo (PC)

Cities: Skylines II (PC)

Crime Scene Cleaner (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

Deep Rock Galactic: Survivor (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

Diablo (PC)

Diablo IV (PC ve Konsol)

An Elder Scrolls Legends: Battlespire (PC)

The Elder Scrolls Adventures: Redguard (PC)

Fallout (PC)

Fallout 2 (PC)

Fallout: Tactics (PC)

Football Manager 2024 (PC)

Frostpunk 2 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

Halo: Spartan Strike (PC)

Hogwarts Legacy (Bulut, PC ve Konsol)

Manor Lords (Game Preview) (PC)

Minami Lane (Bulut, PC ve Konsol)

Minecraft: Java Edition (PC)

Mullet Madjack (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

My Friendly Neighborhood (Bulut, PC ve Konsol)

One Lonely Outpost (Bulut, PC ve Konsol)

Quake 4 (PC)

Quake III Arena (PC)

Return to Castle Wolfenstein (PC)

Rise of Nations: Extended Edition (PC)

Senua’s Saga: Hellblade 2 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

Sworn (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

Terra Invicta (Game Preview) (PC)

Volcano Princess (Bulut, PC ve Konsol)

Warcraft I: Remastered (PC)

Warcraft II: Remastered (PC)

Warcraft III: Reforged (PC)

Wolfenstein 3D (PC)

Essential (Premium ve Ultimate'e de dâhil)

Cities: Skylines Remastered (Bulut ve Xbox Series X|S)

Disney Dreamlight Valley (Bulut, PC ve Konsol)

Hades (Bulut, PC ve Konsol)

Warhammer 40,000 Darktide (Bulut, PC ve Konsol)

Peki siz yeni Game Pass paketleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.