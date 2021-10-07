4.5G’nin Mobil İnternet Kullanımını Artırdığı Açıklandı

2016 yılında hizmete sunulan 4,5G teknolojisinde internet kullanımı, bu yılın haziran sonu itibarıyla 9,3 kat artışla 2 milyon 109 bin 343 terabayta yükseldi.

Haberleşme ve iletişim alanında, hatta belki bilgi ediniminin tarihsel süreci içerisinde bir devrim olan internet, günümüzde sürekli gelişen teknolojiler eşliğinde daha da pratik hale geliyor. İnternet, ilk olarak bilgisayarlarda kullanılmaya başlandıktan sonra telefon, tablet, saat gibi cihazlar olmak üzere serüvenini sürdürüyor. Halen bir ihtiyaç olarak statüsünü koruyan bilgisayarlar yerine, gerek pratik oluşu gerek birçok işlevi yerine getirişi sebebiyle telefonlar daha çok kullanılıyor.

İnternetin en çok kullanıldığı cihaz olan telefonlar, haberleşme teknolojilerini desteklemesi yönünden de hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Haberleşme teknolojilerinin en önemlisi olarak ise G teknolojileriyle karşılaşıyoruz. 1G, 2G, 3G derken, günümüze yaklaştıkça G’lerle birlikte mobil haberleşmenin niteliği ve kullanıcısı da arttı. Son olarak 4.5G kullanılırken, bir yandan da 2023’te hizmete sunulacağı söylenen 5G merakla bekleniyor.

Türkiye'de 84 milyon 646 bin 943 mobil abone bulunuyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Pazar Verileri" raporuna göre, Türkiye'de bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla yaklaşık yüzde 101,2 yaygınlık oranına karşılık gelen, toplam 84 milyon 646 bin 943 mobil abone bulunuyor. 3G teknolojisi, sunulmaya başlandığı Temmuz 2009'dan, Mart 2016 sonuna kadar 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle birlikte ise 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G teknolojisinin 2016'da kullanılmaya başlanmasıyla hem ses hem de internet trafiğinde büyük artış gerçekleşti. Bu yılın haziran sonunda 3G abone sayısı 4 milyon 212 bin 94'e düşerken 4,5G abone sayısı 78 milyon 465 bin 174'e yükseldi. Söz konusu dönemde makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı da 7 milyonu aştı. 2016 yılının ilk üç ayında 224 bin 945 terabayt olan mobil internet kullanımı, bu yılın haziran sonu itibarıyla 9,3 kat artışla 2 milyon 109 bin 343 terabayta yükseldi.

Söz konusu çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 79,3 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bu yılın ikinci üç aylık dönemine bakıldığında, mobil trafiğin bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam mobil trafiğin yüzde 8,7, geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında ise yüzde 9,1 arttığı görüldü. İşletmeci bazında incelendiğinde de bir önceki döneme göre Turkcell'in trafiği yüzde 9,1, Vodafone'un trafiği yüzde 9 ve TT Mobil'in trafiği yüzde 7,9 artış olarak kayıtlara geçti.