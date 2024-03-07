Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs'un imzasını taşıyan 70'li yıllardan kalma 200 dolarlık bir çek, müzayedeye çıktı.

Geçmişte şirketler, ticari operasyonlarında sıklıkla çek kullanırdı. 1970'lerde yeni yeni kurulan bir teknoloji girişimi olan Apple da benzer şekilde çek kullanıyordu. Bu çeklerde tabii olarak Steve Jobs'ın imzası yer alıyordu. Apple'ın bir dünya devi olması ve Steve Jobs'ın tarihin en büyük teknoloji girişimcileri arasındaki yer almasıyla bu çeklerin manevi değeri, maddi değerini geçti ve açık artırmada satılır hale geldiler.

"Elimde 50 küsur senelik bir çek var, 10 sene önce ölmüş müşterinizin hesabından bana 200 doları verir misiniz?" derseniz bir karşılık almanız pek mümkün değil. Öte yandan, 8 Temmuz 1976 tarihli bu çekin üzerinde Jobs'un imzasının olması onu çok daha değerli kılıyor. Çekin üzerinde Apple'ın ilk adresi olan Palo Alto, Kaliforniya ve "Apple Bilgisayar Şirketi hesabından" ibaresi yer alıyor.

Bankada karşılığı yok ama olsun

"Çok iyi kondisyonda" olarak nitelendirilen çek, daha şimdiden 15 bin doları geçmiş durumda. Kısa bir süre önce de Jobs'un imzaladığı 4 dolar 1 sentlik bir çek, müzayedede 46 bin 403 dolara alıcı bulmuştu. Jobs'un imzası ve Apple ile ilişkili eski eşyalar günümüzde ciddi bir pazar oluşturmaya devam ediyor. Jobs ve Wozniak imzalı 166,97 dolarlık bir çek ise 135 bin 261 dolara alıcı bulmuştu.

1976 yılında 200 doların alım gücü, enflasyona göre oranladığımızda bugünün 1084 dolar 7 sentine tekabül ediyor. Yani çeki o gün bozdurup bugüne kadar o parayı enflasyon kadar değerlendirmeyi başaran biri, çekin şimdiden elde ettiği değerin yaklaşık 13'te 1'ini kazanmış olacaktı.