Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Stellantis grubunun 1.2 litrelik PureTech motoru hem çok seviliyor hem de çok göz korkutuyor. Peki bu motor aslında nasıl? Avantajları, dezavantajları ne? 1.2 PureTech motorlu araba alırken nelere dikkat etmeli? İşte bilmeniz gereken her şey...

Peugeot, Citroen ve Opel gibi devlerin neredeyse her modelinde karşımıza çıkan 1.2 PureTech motor, otomobil dünyasının en çok tartışılan ünitelerinden biri haline geldi. Zira bir yandan büyük avantajlar sunan PureTech motor, yıllar içerisinde özellikle de triger kayışı nedeniyle tartışmaların odak noktasına yerleşti.

Peki, defalarca yılın motoru ödülünü alan PureTech motor gerçekten söylendiği kadar sorunlu mu yoksa doğru bakımla ömürlük bir yol arkadaşı mı? Bugün piyasada hem sıfır hem de ikinci el araç bakarken en çok karşımıza çıkan bu motoru; tüm teknik detayları, avantajları, kronikleşen sorunları ve Stellantis’in bu sorunlara karşı aldığı yeni önlemlerle birlikte enine boyuna inceleyeceğiz.

1.2 PureTech motorun teknik özellikleri:

1.2 PureTech motorlar, temelde 3 silindirli bir yapı üzerine inşa edilmiştir ve turbo besleme ile bazı pazarlarda atmosferik seçenekler sunar. Stellantis bu motoru tasarlarken temel amacı; sürtünmeyi azaltmak, ağırlığı düşürmek ve bu sayede düşük yakıt tüketimi ile emisyon değerlerini yakalamaktı.

Motorun en yaygın versiyonu olan 130 beygirlik ünite, sağladığı yüksek tork ile alt devirlerden itibaren canlı bir sürüş sunar. Hafif yapısı sayesinde aracın ön aksındaki yükü azaltarak yol tutuş dinamiklerine de pozitif katkı sağlar.

1.2 PureTech motorun avantajları:

Bu motorun en büyük avantajı kuşkusuz yakıt ekonomisi ve vergisidir. Türkiye'deki vergi sisteminde düşük motor hacmi sayesinde düşük MTV diliminde yer alması, cüzdan dostu bir tercih olmasını sağlıyor. Öte yandan; şehir içi dur-kalk trafiğinde 3 silindirin sağladığı çeviklik dikkat çekicidir.

Ayrıca motorun kompakt ve hafif olması, üzerine yerleştirildiği aracın viraj kabiliyetini ve direksiyon tepkilerini iyileştirir. Küçük hacmine rağmen turbo desteğiyle sunduğu atiklik, özellikle B ve C segmenti araçlarda performans beklentisini fazlasıyla karşılayan bir sürüş hissiyatı yaratır.

1.2 PureTech motorun dezavantajları ve kronik sorunları:

Kullanıcıların en çok dert yandığı konu, halk arasında "yağ içindeki triger" olarak bilinen sistemdir. Bu tasarımda triger kayışı motor yağının içinde çalışır. Ancak kalitesiz yağ kullanımı veya bakımın aksatılması durumunda kayış zamanla ufalanarak yağ süzgecini tıkayabiliyor ve bu durum motorun yağsız kalıp yatak sarmasına kadar gidebiliyor.

Özellikle ilk nesil PureTech motorlarda daha sık görülen bu duruma ek olarak, bazı kullanıcılar yüksek yağ tüketimi ve piston segmanlarındaki aşınma sorunlarından şikayetçi. Bu durum motorun performansını düşürdüğü gibi uzun vadede yüksek maliyetli onarımlara kapı aralayabiliyor.

1.2 PureTech motorlarda güncel durum:

Stellantis, yaşanan bu "kayış" krizine sessiz kalmadı. 2024 yılı itibarıyla üretilen yeni nesil 136 HP'lik hibrit destekli 1.2 PureTech motorlarda artık triger kayışı yerine zincir kullanılmaya başlandı. Bu hamle, motorun en büyük zayıf noktasını ortadan kaldırmayı hedefleyen devrimsel bir değişiklik oldu.

Ayrıca Stellantis Türkiye, belirli şartları karşılayan araçlar için motor bileşenlerine 10 yıla kadar garanti desteği sunmaya başladı. Bu adım hem markanın motoruna olan güvenini tazelemesi hem de kullanıcıların yaşadığı mağduriyetleri gidermesi açısından büyük bir stratejik hamle olarak görülüyor.

İkinci el 1.2 PureTech motorlu araba bakarken yapmanız gerekenler:

Eğer ikinci el bir 1.2 PureTech araç bakıyorsanız, ilk işiniz servis kayıtlarını ve faturaları didik didik etmek olmalı. Bakımları zamanında yapılmamış bir PureTech, her an patlamaya hazır bir bomba gibidir. Özellikle yağ değişim aralıklarının aşılmamış olması motorun ömrü için kritik önem taşır.

Basit bir kontrol yöntemi olarak; yağ dolum kapağını açıp bir ışık yardımıyla triger kayışının durumunu gözle kontrol edebilirsiniz. Eğer kayışta çatlaklar, tüylenmeler veya genişleme görüyorsanız o araçtan hızla uzaklaşın. Unutmayın, bu motorda yanlış yağ seçimi ve bakımsızlık, kayışın kimyasını bozarak motoru bitiren süreci başlatır.

1.2 PureTech motor alınır mı?

Gelelim en can alıcı soruya: Bu motoru taşıyan bir araba alınır mı? Eğer "Ben bakımlarımı aksatmam, orijinal ve kaliteli yağ kullanırım, her bakımda kayışımı kontrol ettiririm" diyorsanız; sunduğu performans ve düşük tüketimle bu motor sizi oldukça mutlu edecektir. Riski bilen ve yönetenler için hâlâ mantıklı bir seçenek.

Ancak "Ben sanayiye uğramak istemem, bakım takibiyle başım ağrımasın, sadece biner giderim" diyen bir kullanıcıysanız, özellikle eski nesil (kayışlı) 1.2 PureTech modellerinden uzak durmanız daha sağlıklı olabilir. Yani PureTech nazlıdır ama bakarsanız bağ, bakmazsanız dağ olur...

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? 1.2 PureTech motor kullandınız mı? Veya bu motora sahip bir otomobili değerlendirme imkânınız oldu mu? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...