Samsung hakkında sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre 50 milyon akıllı telefon, şu anda distribütörlerin depolarında duruyor. Bu durum, Samsung'un akıllı telefon satışlarında istediği seviyeye ulaşamadığını gösteriyor.

Akıllı telefon dünyasında en fazla telefon satan marka olan Samsung, 2021 yılında elde ettiği bu başarıya rağmen bugün farklı bir haberle gündeme geldi. TheElec’in sektör kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre Samsung’un 50 milyon adet akıllı telefonu, halen dağıtıcıların stoklarında duruyor.

Üstelik paylaşılan bilgilere göre bu telefonların büyük bir çoğunluğu, Samsung’un en fazla satan modellerini oluşturan orta segment A serisi telefonlardan oluşuyor. 50 milyon telefonun stoklarda durması ise Samsung için kötüye bir işaret olarak yorumlanıyor.

Sağlıklı satış sayısının altında kaldı:

Sektör kaynaklarının aktardıklarına göre Samsung, 2022 yılında 270 milyon adet telefon satma hedefi belirledi. Stoklarda duran 50 milyon adet telefon ise bu hedefin %18’lik bölümünü oluşturuyor. Kaynaklara göre ise bu oranın şu anda %10’da olması gerekiyor.

Samsung’un telefon satma konusundaki zorluğu daha önce de kendisini göstermişti. Şirket, Ocak ve Şubat aylarında 20’şer milyon adet telefon üretirken bu sayıyı Mayıs ayına kadar 10 milyon adete düşürdü. Bu da Samsung’un telefon satışlarında zorluk çektiğinin bir başka işareti olarak görüldü. Şirket, yıllık üretim hedefiniyse 334 milyon olarak belirlemişti.