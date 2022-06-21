POCO C40 Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Giriş seviye akıllı telefon POCO C40, Türkiye pazarına giriş yaptı. POCO'nun yeni telefonu, özellikleriyle de fiyatıyla da Türkiye'de sınıfta kalabilir gibi görünüyor...

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası POCO, yeni akıllı telefonu C40'ı Türkiye'ye getirdi. Giriş seviyeden hallice bir model olarak karşımıza çıkan C40, fiyatıyla tartışmaya açık görünüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan POCO C40'ın özelliklerine yakından bakalım.

6.71 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü bir LCD ekrana sahip olan POCO C40, 60 Hz tazeleme oranı sunuyor. Çentikli yapıdaki ekranda yer alan ön kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda POCO C40

POCO'nun Türkiye'ye getirdiği yeni akıllı telefonu, JLQ JR510 isimli bir işlemciden güç alıyor. 11 nm üretim sürecinden geçen işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile destekleniyor. Bu depolama alanının yetmeyeceğini bilen POCO mühendisler, C40'ta 1 TB'ye kadar microSD desteği sunmuş durumdalar. Telefonun 6.000 mAh kapasiteli batarya ile geldiğini belirtelim.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 13 MP ana kamera ve 2 MP de derinlik odaklı kamera yer alıyor. POCO'nun yeni akıllı telefonu ile ilgili söyleyebileceğimiz başka bir şey bulunmuyor.

POCO C40 teknik özellikleri

Ekran: 6.71 inç ekran, HD+

6.71 inç ekran, HD+ İşlemci: JLQ JR510

JLQ JR510 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB (microSD destekli)

64 GB (microSD destekli) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 6.000 mAh

İşte tüm bu özelliklere sahip olan POCO C40, an itibarıyla ülkemizde satın alınabiliyor. Bu telefona sahip olmak isteyen bir tüketicinin cebinden çıkması gereken para ise 4.399 TL...

POCO C40'ın Türkiye fiyatını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.