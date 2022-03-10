Bir Vatandaş 56 Bin Liralık Aracı 1 Milyon Liraya Satın Aldı

İhale ile satışa çıkarılan bir otomobil için yanlış teklif veren vatandaş, başlangıç fiyatı 56 bin TL olan hafif ticari araca tam 1 milyon TL teklif verdi. Klavyenin azizliğine uğrayan adam, başındaki beladan kurtulmak için ihalenin iptali davası açtı.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sistemi üzerinden gerçekleştirilen bir icradan araç satış ihalesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ahmet T. isimli bir vatandaş, ihale başlangıç fiyatı 56 bin TL olan araca yanlışlıkla 1 milyon TL teklif verdi. Bu kadar yüksek teklifle doğal olarak ihaleyi kazanan vatandaş, başındaki beladan kurtulmak için ihalenin iptali davası açtı.

Dijital bir platform olan UYAP'tan teklif vermek isteyen vatandaş, aslında 100 bin TL'lik teklif vermek istemişti. Ancak ufak(!) bir klavye hatası yapan Ahmet T., 100 bin lira yerine tam 1 milyon TL teklif verdi. Yani teklif sırasında bir adet 0 fazla yazılmıştı. 2014 model hafif ticari araca tam 1 milyon lira ödemek durumunda kalan vatandaş, şimdi bu durumdan kurtulmaya çalışıyor.

Neyse ki emsaller mevcut

Talihsiz vatandaşın avukatı Ümit Taş, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, benzer durumdan muzdarip olan ya da bir gün olacak vatandaşlar için oldukça bilgilendirici. Zira Taş'ın açıklamasına göre bu tür durumlarda ihalenin iptali için dava açılabiliyor ve bu davalar genelde lehe sonuçlanıyor. Gelin hep birlikte Ümit Taş'ın açıklamalarına bakalım:

"Müvekkilim hafif ticari bir araç için takdir edilen bedel 100 bin lira iken klavye hatasıyla 1 milyon lira olarak yani bir sıfır fazla ekleyerek teklif vermiştir. İhale yapıldı araç satışı da kendisinde kalmış oldu. Burada 1 milyon lira rakamının basılması olasıdır. Klavye hatası olabilir, sistemin durması, donması söz konusu olabilir, UYAP sisteminden bu yapılan hataların geri dönüşü yok. İcra müdürüne gidip rica etseniz 'ben böyle bir hata yaptım, bu sıfırı fazladan ekledim' diyerek ihaleden geri çekilmeniz bir sonuç doğurmayacaktır. Bu tür hatalar için İcra Hukuk Mahkemelerine ihalenin fesih davası açılabilmektedir. Bu davada sizin ihaleyi 1 milyon liraya almak istemediğiniz ortaya çıkacağından dolayı İcra Hukuk Mahkemesi ihalenin feshine karar verecektir. Bununla ilgili kararlar daha önce de mevcuttur."