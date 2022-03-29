UYAP Vatandaş Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? UYAP'a Giriş

En uzun bürokratik süreçlerin bile e-Devlet sayesinde kısalmasına alıştığımız bugünlerde e-Adaleti de UYAP sistemi sağlıyor. Ulusal Yargı Ağı Projesi kısaltması olan UYAP, yargı ve idari birimlerin işini kolaylaştırdığı gibi vatandaş portalı sayesinde herkesin bu bilgilere ulaşmasını sağlıyor. UYAP sistemini ve vatandaş portalını gelin yakından tanıyalım.

Umarız kimsenin yolu düşmez ya da kullanmak zorunda kalmaz diye başlayalım ancak bir gün, bir şekilde Adalet Bakanlığı ve bağlı kurumlara işiniz düşerse yargı sürecinin epey zorlu olduğunu bilmelisiniz. e-Devlet ile pek çok işlem kolaylaşırken e-Adalet unutulmadı ve Ulusal Yargı Ağı Projesi yani UYAP sistemi geliştirildi. UYAP sistemi sayesinde hem yargı ve idare mensupları hem de vatandaş, yargı sürecini yakından takip edebiliyor.

UYAP sistemi, devleti dijitalleşmesinin en önemli adımların biri olarak kabul ediliyor. Çünkü basit bir belgenin bir yerden bir yere taşınması bile davayı aylarca geciktirirken artık bu sistem ile birkaç saniyede çözülebiliyor. Bu sayede hem dava süreçleri hızlanıyor hem de bilgi paylaşımı ile yargı süreci çok daha şeffaf bir hale geliyor. UYAP sistemini ve vatandaş portalını gelin biraz daha yakından tanıyalım.

UYAP nedir?

Ulusal Yargı Ağı Projesi kısaca UYAP, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan bir yönetim bilişim sistemidir. Sistem üzerinden merkezde görev yapan yargı birimleri ve idari birimlerin iletişim ve iş süreci hızlandırılmıştır. Aynı şekilde bu sisteme giren vatandaşlar, davaları ve işlemleri hakkındaki süreçleri anlık olarak takip edebilmektedirler.

UYAP sistemi yargı birimleri ve idari birimlerin yanı sıra yargı sürecinde görev alan herkes tarafından kullanılabilmektedir. Bu kişilerin ulaşabilecekleri sistemler birbirinden farklıdır. Bu nedenle sisteme giriş yapmak isteyen kişi, kendine özel oluşturulmuş portal üzerinden giriş yapmalıdır. Bu portallar şu şekilde;

Vatandaş Portal

Avukat Portal

Kurum Portal

e-Satış Portal

Bilirkişi Portal

Arabulucu Portal

Uzlaştırmacı Portal

UYAP Vatandaş nedir?

UYAP sistemine giriş yapan kişilerin ulaşabilecekleri bilgi sistemlerini oluşturan farklı portallar vardır. Bunlardan bir tanesi olan Vatandaş Portalı ya da bilinen adıyla UYAP Vatandaş, yargı ya da idari birimlerde çalışmayan sıradan vatandaşın giriş yaptığı sistemdir. Bu sisteme giren kullanıcı, katılımcısı olduğu dava ya da farklı işlemler hakkında bilgi ve belge alabilir.

UYAP Vatandaş Portalı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin kullanımına açıktır. İşlemde olan bir davanız olmasa bile bu portala giriş yaparak yeni işlemler başlatabilirsiniz. Giriş yaptığınız hesap zaten sizin adınıza olduğu için istenilen bilgileri paylaşmakla vakit kaybetmez ve gerekli işlemleri çok daha kısa bir sürede gerçekleştirebilirsiniz.

UYAP Vatandaş ne işe yarar?

Daha önce bir dava ile karşılaşmış olanlar bilir, bazen basit bir belge ya da bilgi için bile mahkeme koridorlarında sıra beklemeniz gerekir. İşte UYAP Vatandaş Portalı, bu çileyi ortadan kaldırıyor. UYAP Vatandaş Portalında güncel ve eski davalara dair gerekli tüm bilgi ve belgeler mevcuttur. Bu sayede hem vatandaşın hem de idari birimlerin işleri kolaylaşır.

UYAP Vatandaş Portalı, kullanıcılarına pek çok farklı hizmet sunuyor ve bunun yanı sıra kağıt işleri yüzünden saatler sürecek bazı işlemleri de birkaç dakika içinde gerçekleştirmelerini sağlıyor. Yani bu sistem ne işe yarar sorusunun belki de en önemli yanıtı şudur, vakit kazandırıyor. Yol masrafı ve kağıt masrafı gibi detayları da düşünürsek maddi anlamda da karlı çıkardığı ortada.

UYAP Vatandaş’a nasıl giriş yapılır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden UYAP Vatandaş Portalı sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden UYAP Vatandaş Portalı sayfasını açın. Adım #2: Sağ üst köşedeki Giriş Seçenekleri butonuna tıklayın.

Sağ üst köşedeki Giriş Seçenekleri butonuna tıklayın. Adım #3: Giriş yöntemini belirleyin.

Giriş yöntemini belirleyin. Adım #4: Giriş bilgilerini girin.

UYAP Vatandaş Portalına giriş yapmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Sisteme e-Devlet şifreniz ile, elektronik imza ile ya da mobil imza ile giriş yapabilirsiniz. Yani UYAP Vatandaş Portalı için ek bir hesap oluşturmanız ya da yeni bir şifre belirlemenize gerek yok. Pek çok kullanıcı bu sisteme e-Devlet şifresi ile giriş yapmayı tercih ediyor.

UYAP Vatandaş nasıl kullanılır?

UYAP Vatandaş Portalına giriş yaptıktan sonra pek çok dijital devlet hizmetinde karşınıza çıkana benzer bir arayüz ile karşılaşıyorsunuz. Ekranın sol tarafında bulunan menü üzerinden ulaşmak istediğiniz hizmet sayfasına gidebilirsiniz. Menüde karşınıza çıkacak başlıklar şu şekilde;

Kişisel Bilgiler

Başvuru Yap

Hukuk Dava Açılış

İdari Dava Açılış

Danıştay Dava Açılış

Danıştay Dosya Sorgula

İcra Ceza Mahkemesi Dava Açılış İşlemleri

Koruma Tedbiri Nedeniyle Tazminat

Trafik / İdari Para Cezasına İtiraz

Sulh Ceza İtiraz Dilekçesi Gönderme

CBS Evrak Gönderme

Bilirkişi Bölge Kuruluna Evrak Gönderme

Arabuluculuk Dosya Başvurusu

Dosya İşlemleri

Aktarılan Dosyalar

Duruşma Sorgulama

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sorgulama

E-Satış Portalı

Evrak Doğrulama

İşlemlerim

Ödeme İşlemlerim

Noterlik Başvurusu

İcra İşlemleri

Harç Hesaplama

Duyurular

Programlar

UYAP Vatandaş Portalında karşınıza çıkacak menüde bulunan ana başlıklar bu şekilde. Elbette bu başlıkları üzerinden konu ile alakalı daha pek çok farklı hizmete ulaşabiliyorsunuz. Eğer bu başlıklardan hangisinin tam olarak işinize yarayacağından emin değilseniz, menü üzerinde bulunan arama çubuğu ile menü içi bir arama yaparak hangi sayfaya yönlendirileceğinizi görebilirsiniz.

UYAP Vatandaş sisteminde neler yapılır?

Türkiye genelindeki tüm idari mahkemelerde ve hukuk mahkemelerinde dava açabilirsiniz.

Tarafı olduğunuz tüm idari ve adli mahkemelere ulaşarak online olarak takip edebilirsiniz.

Dava dosyanızda bulunan adresi online olarak güncelleyebilirsiniz.

İdari ve adli mahkemelere evrak gönderebilirsiniz.

Göndermiş olduğunuz evrakın durumunu online olarak takip edebilirsiniz.

İş davaları ve diğer davalar için ödeyeceğiniz harç bedelini hesaplayabilirsiniz.

Tüm yargı birimlerinin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Duruşma bilgilerini online olarak takip edebilirsiniz.

Yargı sisteminde devam etmekte olan davalarınız ve işlemleriniz hakkında tüm detayları online ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Mahkeme dosyanızda yaşanan gelişmeleri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Fiziki ortamda bile olsa incelenmiş olan belgelere ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

Noterlik başvurusu yapabilirsiniz.

Fiziki ortamda bulunan evrakların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Yargıtay ve Danıştay’a aktarılmış olan evrakların durumunu kontrol edebilirsiniz.

UYAP Vatandaşlık portalı üzerinden online olarak yapabileceğiniz işlemlerden bazıları bu şekilde. UYAP, oldukça geniş bir sistem ve kullanıcıların pek çok farklı konuda hizmet veriyor. Giriş yaptıktan sonra portalı incelerseniz yargı sisteminde bulunan bütün davalarınız ve işlemleriniz için gerekli hizmetlere ulaşabilirsiniz.

Sistem üzerinden yapılacak tüm işlemler sanki bir devlet dairesine gidip yapmışsınız gibi işlem görür. Yani yapılan işlemlerin resmi geçerliliği vardır. Bu nedenle sistemi kullanırken son derece dikkatli olmalı ve bu tür işlerden pek anlamıyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız. Konu hakkında danışmanlık sağlayacak pek çok farklı hukuk firması bulunuyor.

Türkiye’nin e-Adalet sistemi olarak anılan UYAP nedir, UYAP Vatandaş nedir, nasıl giriş yapılır, neler yapılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Konu hakkında çok daha detaylı bilgi sahibi olmak için UYAP internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.