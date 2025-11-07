[6-13 Kasım]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Açıklandı

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 239 TL değerindeki Felix The Reaper oldu. Bu oyunu, 13 Kasım tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Felix The Reaper nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Felix The Reaper, insanları ölümcül durumlara sokan zorlu bir 3D bulmaca oyunudur. Sen, dans etmeyi seven ölüm meleği Felix'sin ve tesadüfen hayata tehlikeli bir şekilde aşıksın. Felix The Reaper normal fiyatı 239 TL.

Felix The Reaper fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.