Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[6-13 Kasım]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Açıklandı

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

[6-13 Kasım]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 239 TL değerindeki Felix The Reaper oldu. Bu oyunu, 13 Kasım tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Felix The Reaper nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Felix The Reaper

Felix The Reaper, insanları ölümcül durumlara sokan zorlu bir 3D bulmaca oyunudur. Sen, dans etmeyi seven ölüm meleği Felix'sin ve tesadüfen hayata tehlikeli bir şekilde aşıksın. Felix The Reaper normal fiyatı 239 TL.

Felix The Reaper fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar
Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlayamayacağınız En İyi Ücretsiz PlayStation Oyunları Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlayamayacağınız En İyi Ücretsiz PlayStation Oyunları
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Hyundai'nin Devasa Elektrikli SUV'u IONIQ 9 Türkiye'de: İşte Gece Uykunuza Girecek Fiyatı

Hyundai'nin Devasa Elektrikli SUV'u IONIQ 9 Türkiye'de: İşte Gece Uykunuza Girecek Fiyatı

Epic Games’te "PlayStation Oyunları" İndirime Girdi: İşte Kaçırmak İstemeyeceğiniz Oyunlar!

Epic Games’te "PlayStation Oyunları" İndirime Girdi: İşte Kaçırmak İstemeyeceğiniz Oyunlar!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim