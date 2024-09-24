Birbirinden farklı türlerde yüzlerce saat geçirebileceğiniz en iyi ücretsiz PlayStation oyunlarını listeledik.

Birçoğumuz için ülkemizde oyunlara erişmek artık ne yazık ki çok zor bir hâl aldı ve bu noktada konsolu açtığımızda ücretsiz oyunlara başvurmak en kolay yöntemlerden biri. Üstelik PlayStation’daki ücretsiz oyunlar, her türden oyuncuya hitap eden geniş bir içerik yelpazesi sunuyor.

İster rekabetçi bir çevrimiçi mücadeleye katılmak, ister geniş ve detaylı açık dünyalarda kaybolmak isteyin, ücretsiz oyunlar arasında mutlaka sizi cezbeden bir seçenek bulabiliyorsunuz. Öyle ki bazı ücretsiz oyunlar, grafik kalitesi, oyun derinliği ve sundukları deneyimle pek çok ücretli oyunu aratmıyor. Biz de En İyi Ücretsiz PlayStation Oyunları listemizde sizler için bu türden oyunları listeledik.

Fortnite

Dünyanın en popüler battle royale oyunu olan Fortnite, basit ama sürükleyici oynanışıyla geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

Devamlı güncellenen oyun modları, etkinlikler ve yaratıcı içeriklerle oyun daima yeni gibi hissettiriyor. Ayrıca oyun içinde sinema gösterimleri ve konserler gibi etkinlikler düzenlendiğinden Fortnite artık dijital bir kültürel platform hâline geldi.

Geliştirici : Epic Games

: Epic Games Yayıncı : Epic Games

: Epic Games Çıkış Tarihi : 25 Temmuz 2017

: 25 Temmuz 2017 Metacritic Puanı: 78

Genshin Impact

Genshin Impact geniş açık dünyası, etkileyici grafikleri ve anime tarzı karakterleriyle öne çıkan bir aksiyon RPG oyunu.

Elemental güçlerle donatılmış karakterleriyle macera dolu bir dünya sunan oyun, keşif, savaş ve zanaat gibi pek çok unsuru içeriyor. Ücretsiz olmasına rağmen sunduğu içerik derinliği ve kalitesiyle birçok ücretli oyuna taş çıkartabilecek bir oyun.

Geliştirici : miHoYo

: miHoYo Yayıncı : miHoYo

: miHoYo Çıkış Tarihi : 28 Eylül 2020

: 28 Eylül 2020 Metacritic Puanı: 81

Rocket League

Futbolu arabalarla birleştiren Rocket League, hem eğlenceli hem de rekabetçi bir oyun deneyimi sunuyor.

Yüksek tempolu maçlar ve ustalık gerektiren hareketlerle oyunculara saatlerce keyifli anlar yaşatan Rocket League, 2020’de ücretsiz hâle gelmişti. Arkadaşlarınızla veya çevrim içi oyuncularla heyecan dolu karşılaşmalara girmek istiyorsanız mutlaka denemelisiniz.

Geliştirici : Psyonix

: Psyonix Yayıncı : Psyonix

: Psyonix Çıkış Tarihi : 7 Temmuz 2015

: 7 Temmuz 2015 Metacritic Puanı: 85

Apex Legends

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends, hızlı tempolu bir battle royale deneyimi sunuyor.

Karakterlerin her biri özel yeteneklere sahip, bu da strateji geliştirmenizi ve farklı oyun tarzlarını denemenizi sağlıyor. Apex Legends, dinamik haritaları ve yoğun savaşlarıyla, hem bireysel yeteneklerin hem de takım oyunlarının önem kazandığı bir oyun.

Geliştirici : Respawn Entertainment

: Respawn Entertainment Yayıncı : EA

: EA Çıkış Tarihi : 4 Şubat 2019

: 4 Şubat 2019 Metacritic Puanı: 89

Warframe

Fütüristik bir aksiyon-RPG olan Warframe, uzaylı yaratıklara ve düşmanlara karşı mücadele eden Tenno adındaki savaşçılara odaklanıyor.

Zengin hikâyesi ve sürekli güncellenen içeriğiyle oyuncuları derin bir evrende maceralara sürükleyen Warframe, hızlı tempolu oynanışı ve geniş ekipman seçenekleriyle aksiyon severler için mükemmel bir seçenek.

Geliştirici : Digital Extremes

: Digital Extremes Yayıncı : Digital Extremes

: Digital Extremes Çıkış Tarihi : 25 Mart 2013

: 25 Mart 2013 Metacritic Puanı: 64

Brawlhalla

2D dövüş oyunu olan Brawlhalla, basit ama zorlu mekanikleriyle geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

50'den fazla karakter arasından seçim yapabilir ve heyecanı yüksek çok oyunculu maçlarda rakiplerinizi alt edebilirsiniz. Üstelik Street Fighter, Tomb Raider gibi popüler serilerden karakterler de oyunda yer alıyor.

Geliştirici : Blue Mammoth Games

: Blue Mammoth Games Yayıncı : Ubisoft

: Ubisoft Çıkış Tarihi : 17 Ekim 2017

: 17 Ekim 2017 Metacritic Puanı: 68

Destiny 2

Bungie'nin geliştirdiği Destiny 2, zengin hikâyesi ve etkileyici evreniyle dikkat çeken bir bilim kurgu FPS.

Hem PvE hem de PvP modları sunarak oyunculara geniş bir oyun deneyimi vaat eden Destiny 2'de raid'lere katılabilir, loot yapabilir ve arkadaşlarınızla birlikte güçlü düşmanlara karşı savaşabilirsiniz.

Geliştirici : Bungie

: Bungie Yayıncı : Bungie

: Bungie Çıkış Tarihi : 6 Eylül 2017

: 6 Eylül 2017 Metacritic Puanı: 85

Dauntless

Dauntless, Monster Hunter tarzı bir aksiyon RPG oyunu ve devasa yaratıkları avlayarak malzeme topladığınız ve yeni ekipmanlar ürettiğiniz bir döngüye dayanıyor.

Arkadaşlarınızla birlikte iş birliği yaparak güçlü canavarlara karşı savaşabileceğiniz oyun, ücretsiz olmasına rağmen kaliteli grafikler ve oynanış sunarak büyük beğeni toplamayı başardı.

Geliştirici : Phoenix Labs

: Phoenix Labs Yayıncı : Epic Games

: Epic Games Çıkış Tarihi : 21 Mayıs 2019

: 21 Mayıs 2019 Metacritic Puanı: 80

Call of Duty: Warzone

Büyük bir savaş alanında 150 oyuncunun mücadele ettiği battle royale tabanlı Call of Duty: Warzone'da tek başınıza ya da takımınızla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Geniş haritaları, araçları, silahları ve strateji gerektiren mekanikleriyle öne çıkan Call of Duty: Warzone, heyecan dolu bir deneyim sunuyor. Sürekli güncellenen içerikleri ve yenilikleriyle aksiyon dolu dinamik bir oyun dünyası sizleri bekliyor.

Geliştirici : Infinity Ward

: Infinity Ward Yayıncı : Activision

: Activision Çıkış Tarihi : 10 Mart 2020

: 10 Mart 2020 Metacritic Puanı: 79

Peki sizin PlayStation konsolunda en çok vakit geçirdiğiniz ücretsiz oyunlar hangileri? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.