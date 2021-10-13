6.5 Milyon Yıllık Olduğu Düşünülen Ayak İzleri Bulundu

İnsanlığın bugünlere kadar nasıl geldiği, gelene kadar ne gibi değişimlere uğradığı hala daha çok büyük oranda bilinmiyor; ancak araştırmacılar karanlık çağa ışık tutmak için sürekli olarak çalışıyor. Bu yapılan çalışmalarda bulunun bazı izlerin ise şimdiye kadar bulunan en eski ayak izleri olduğu düşünülüyor.

Verilerin ve imkanların kısıtlılığı yüzünden tarih, üzerinde çalışması son derece zor bir konu. Sık sık eski zamanlara ait kemikler bulunuyor olsa dahi bunlar yeterli bilgiyi ne yazık ki sağlayamıyor; bu da bulunan bu fosil keşiflerin analiz edilip sınıflandırılmasını epey bir zorlaştırıyor.

Ancak bu, hominin atalarımızın ardında bıraktığı tek izlerin kemikler olduğu anlamına gelmiyor. Bazı durumlarda üzerlerinde araştırma yapmaya el verecek derecede korunmuş ayak izleri de insanlığın tarihine ışık tutabiliyor; tıpkı bu haberimizde olduğu gibi.

İzlerin, bilinen en eski insan atasıyla bir bağlantısı olabilir

2017’de bir araştırma ekibi; Yunanistan’ın Girit adasındaki bir plajda, antik bir hominin benzeri yaratık tarafından bırakıldığı düşünülen ve 5.7 milyon yıl öncesine ait olması muhtemel 50’den fazla ayak izi keşfetmişti. Bu hafta yayınlanan bir araştırma ise analiz edilen bu hominin benzeri izlerinin potansiyel olarak 6.5 milyon yaşında olabileceğini iddia ediyor.

Fosil kayıtlarında 300,000 yıl öncesine ait hiçbir yerde Homo sapiens’e dair bilinen bir kayıt yok- hatta kardeş türümüz Homo neanderthalensis bile sadece bundan 430,000 yıl önce ortaya çıktı. Yani burada söz konusu olan şey bayağı bir büyük-büyük-büyük atalarımız. Bir kısmınızın ‘Lucy’ ismiyle bilinen iyi korunmuş bir primat iskeleti sayesinde duymuş olabileceği Australopithecus afarensis’in bundan 3.9 milyon yıl önce yaşamış olduğunu düşündüğümüzde yavaş yavaş aradaki yıl aralığını kapattığımızı söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

Aslında bakacak olursanız bu ayak izi o kadar eski ki; araştırmayı yapan ekip, insanların bilinen en eski atası olan diş örneklerine sahip 7.2 milyon yaşındaki Graecopithecus freybergi ile izler arasında bir bağ olabileceğini düşünüyor. Konuya dair Tübingen Üniversitesi paleontologu Madelaine Böhme, “İzlerin üreticisi ile olası insan öncesi Graecopithecus freybergi arasındaki bağlantıyı göz ardı edemeyiz. “ şeklinde konuştu.

İzlerin kökenine dair tartışmalar devam ediyor

Ancak herkes bu izlerin antik bir hominine ait olduğu konusunda hemfikir değil. Söz konusu ayak izleri olduğunda, kesin bir cevap elde etmek son derece zor olabiliyor. Buluntuların birçok tartışmaya sebep olduğunu belirten ekip, ortaya atılan hiçbir karşı argümanın bu izlerin erken bir insan atasına ait olabileceği ihtimalini dışlamadığını iddia ediyor.

Söz konusu milyonlarca yıllık eski insan ataları olduğunda, işlerin içinden çıkılması zor ve karışık bir hal almasından daha doğal bir şey yoktur. Görünüşe göre insanlık olarak hala daha soy ağacımızın ne kadar karışık olabileceğini yeni yeni keşfediyoruz.